Geissovci na Slovensku sa u nás dočkali premiéry: Diváci len nechápavo pozerali, kto to dabuje Sulíka?! To musíte počuť

BRATISLAVA - Dlho očakávaný deň nastal a Slováci sa v stredu mohli prvýkrát v premiére do detailov oboznámiť s tým, ako prebiehala návšteva bohatého páru rodiny Geissovcov na Slovensku. Doteraz sme o tom vedeli len to, že ich sprevádzal ešte vtedy v ministerskej funkcii líder SaS Richard Sulík. Teraz však prišiel šok, keďže už vidíme finálne zostrihaný dokument o tom, ako návšteva prebiehala a to aj v klasickom, dabingovom slovenskom znení. Neuveríte, kto daboval samotného šéfa liberálov.

Prominentný pár boháčov je nielen v Nemecku ale aj na Slovensku veľmi sledovaný program, o to viac, že najnovšie epizódy sa odohrávajú práve na Slovensku. O tom, že táto populárna rodinka sa chystá k nám sa špekulovalo už od výstavy EXPO, kde sa vtedajší minister Richard Sulík stretol so samotným "Róbertom" počas varenia.

Najnovší diel sa začína uvažovaním Carmen o tom, že na pozvanie "Rišára" (ako familiárne v nemčine nazývajú Sulíka, pozn. red.) by na Slovensko predsa len prišli. "Písal mi Rišár... Rišár alebo Richard ... Richard, Richard," povedala Carmen, na čo jej Robert súhlasne prikývol, že dostali pozvanie na Slovensko. Najmladšie osadenstvo v podobe dvoch dcér nebolo až také nadšené. Pomerne vtipne vyznel aj moment, keď jedna z nich vymenúvala mestá, do ktorých vraj idú. "Ideme do Sobraniec? Alebo do Veľkých Kapušian, alebo do Kremnice?" pýta sa mladá Shania.

Stretli sa v reštaurácii, Sulíka do slovenčiny nadaboval ... Sulík

Nie je ničím novým ani to, že Geissovci sa dorozumievajú nemčinou, ktorá už roky, keďže v Nemecku vyrastal, nerobí problém ani samotnému Sulíkovi, ktorý ich privítal v reštaurácii a spustil na nich svoju ľubozvučnú, rokmi skúšanú nemčinu. Tu však slovenský divák potreboval nutne dabing do rodného jazyka, a tak všetci s napätím očakávali, ako to bude s ministrom hospodárstva. "Ospravedlňujem sa, že meškám. Viem, nepatrí sa to," ozval sa odrazu povedomý hlas a už aj najvzdialenejšiemu divákovi tejto show muselo byť jasné, že Sulík jednoducho nadaboval sám seba a veru ... je cítiť, že dabingovým hercom teda rozhodne nie je. :-)

Zo záberov je evidentné, že Sulíka pri prvotnej večeri Geissovcov sprevádzali aj ďalší Saskári, ako napríklad Jana Bittó Cigániková či bratislavský župan Juraj Droba.

VIDEO Richard Sulík nadaboval sám seba v epizóde o Geissovcoch na Slovensku:

Sulík v štúdiu doslova čítal dialógy ako z papiera

"Robert ahoj, pozdravujem ťa, kamarát. Hej, teraz sa už mám dobre. Ahoj, dcérenka. Ahoj Carmen, hneď som pri tebe. Ahoj, zdravím ťa," vypočuli si doslova prečítané vety od Sulíka slovenskí diváci v dabingu. Tomu očividne lepšie ide politika, ako herecké povolanie.

Dabing nie je nič pre mňa, žiaden Maštalír zo mňa nebude, povzdychol si šéf liberálov

Sulíkovej hovorkyne Kataríny Matejkovej sme sa preto spýtali aj na to, ako sa Sulík cítil v dabingovom štúdiu a či si myslel, že ho niekým nahradia. "Dabing vôbec nie je jednoduchá vec. Veľké uznanie našim hercom, ktorí sú v dabingu výborní. Ja som to robil prvýkrát v živote a bola to zaujímavá skúsenosť. Živiť by som sa tým ale nechcel. Je mi jasné, že žiaden Maštalír zo mňa nebude," reagoval na naše otázky Sulík.

Nazreli do hradu aj do parlamentu

Pár si to naštrádoval aj na hradný kopec, boli v Bratislavskom hrade či v parlamente. Aj tieto chvíle boli bohaté na pamätné hlášky, ktoré určite ocenia mnohí, ktorí sa slovenskej politike venujú dlhodobo a hlavne v posledných rokoch. "Nikdy by som nechcela byť političkou. Je s tým spojená veľká zodpovednosť. Na to musí byť človek inteligentný, ľudia ho musia rešpektovať, lebo čokoľvek, čo človek povie, to sa aj stane. Je to veľmi nebezpečné, určite by som to nerobila," povedala jedna z dcér Davina.

Utopické predstavy o slovenskej politike

"Politická kariéra nie je nič pre mňa. Tá funkcia je spojená s ozajstnou prácou. Každý deň treba vstať z postele a dačo urobiť. Vedieť sa správať a tak ďalej. To by ma nebavilo," povedal "Róbert" s tým, že potrebuje v živote voľnosť a byť sám sebou. Pokračovala aj Carmen. "Vedieť sa správne rozhodnúť je niekedy naozaj ťažké. Preto sú politici väčšinou sčítaní a vzdelaní," povedala Carmen a dodala, že toto nie je nič pre ňu a skôr by si založila nejakú "veselú stranu".