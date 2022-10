Klus v SaS tancuje na veľmi tenkom ľade: Vyhlásil, že jeho odchod zo strany je skutočne možný, toto je dôvod!

BRATISLAVA - Martin Klus bol len nedávno jednohlasne zvolený za podpredsedu liberálov z SaS a už sa hovorí o jeho možnom odchode. Je to skutočne tak. Klus vyhlásil, že po odvolávaní Igora Matoviča (OĽaNO) v parlamente sa v strane prejavili jeho názorové odklony, ktoré môžu vyústiť až do odchodu z radov sulíkovcov. Ako by pôsobil ďalej?

archívne video

Klus sa o svojich postojoch zveril v rozhovore pre HN. Za týmito úvahami je zrejme rozhodnutie liberálov opustiť vládu a prejsť do opozície. Nie je isté, či sa sulíkovci zamysleli aj nad možnými personálnymi následkami, no podpredseda Klus podľa všetkého zvažuje svoj koniec! "Je to jeden z možných scenárov," prezradil. Klusovi vraj nie je po chuti štýl opozičnej politiky, ktorú začala SaSka po odchode z vlády predvádzať. Dokonca ani nechcel, ako jeden z mála, odchod strany z vlády.

Zlom môže nastať pri Hegerovi

Klus nechce ešte hádzať "flintu do žita" a s klubom liberálov chce spolupracovať na základe "zelenej karty", čo je napríklad čosi podobné, ako keď Peter Pčolinský a ďalší zo Sme rodina nehlasovali za zotrvanie Romana Mikulca vo funkcii ministra vnútra. V tomto prípade sa ale pri Klusovom hlasovaní rozprávame o Hegerovom zotrvaní vo funkcii premiéra. Takéto hlasovanie sa totiž vraj už v kuloároch rieši. Klus by tak mohol hlasovať slobodne mimo úkolovania strany. Hlasovanie o premiérovi by vraj už bolo za čiarou a Klus by sa rozhodoval, čo ďalej.

"Spolieham sa na to, že SaS je dostatočne demokratická strana a princíp zelenej karty bude fungovať. Ak nie, som pripravený vyvodiť dôsledky aj voči sebe samému," odpovedal na tieto úvahy. Po prípadnom odchode by pôsobil v parlamente ako nezaradený poslanec. "Ak sú moji kolegovia ochotní tolerovať, že na niektoré veci mám iné názory, tak si to predstaviť viem," okomentoval možné pokračovanie vo farbách SaS.

Klus len pred necelými dvoma týždňami skončil na ministerstve zahraničných vecí ako štátny tajomník Ivana Korčoka, bývalého ministra zahraničných vecí. V týchto dňoch jeho miesto zaujal Andrej Stančík z OĽaNO.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Evidentné dusno okolo Klusovej budúcnosti v SaS zaujalo aj Matoviča

To, čo sa teraz začalo hovoriť okolo možnej budúcnosti Klusa v SaS, zaujalo aj samotného šéfa OĽaNO Igora Matoviča. Klus sa pri hlasovaní o odvolávaní Matoviča pritom zdržal, pretože nebol fyzicky prítomný v parlamente. "Ako poznám bývalého kolegu, Klusa za závan zdravého rozumu v SaS veľmi rýchlo popraví... presne tak, ako to urobil už v troch čistkách za posledné roky," komentuje Matovič. Ten si vraj nechce staviť ani "deravý groš" na to, že Klus to so svojskými názormi v SaS takpovediac prežije.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Sulíkovci reflektujú stanovisko Klusa

Na možný koniec Klusa v SaS sme sa pýtali aj samotnej strany. "Strana SaS sa vždy vyznačovala toleranciou k iným názorom svojich členov a poslancov. Rovnako to platí aj pri Martinovi Klusovi. Iný názor v strane pre nás automaticky neznamená pranierovanie či vylúčenie. S Martinom Klusom sa otvorene a veľmi úprimne rozprávame o jeho budúcnosti a či vôbec ostane v aktívnej politike," reagoval hovorca SaS Ondrej Šprlák. Strana tým nevylúčila, že Klus môže skončiť aj v politike ako takej a nielen v SaS.