Naď a Sulík sú na nože: Šéf liberálov chcel vrtuľník pre Geissovcov! Jednému bolo trápne, druhý je pohoršený

BRATISLAVA - Koaličná kríza ešte nie je ukončená, no zdá sa, že vzťahy sú stále naštrbené. A to napriek tomu, že všetkým vrátane premiéra ide o zachovanie štvorkoalície. Minister obrany Jaroslav Naď opísal zákulisné informácie o procese schvaľovania systému protivzdušnej obrany S-300 pre Ukrajinu zo začiatku apríla. Bol prekvapený, že informácia sa dostala von. Richard Sulík to podľa neho prestal blokovať v momente, keď líder SaS potreboval vrtuľník pre Geissovcov. Podľa Sulíka šíri Naď klamstvá.

Minister obrany túto informáciu potvrdil aj po rokovaní vlády a uviedol, že má na to aj potrebné tlačivá. Aj keď mu je to trápne, zverejní ich, keď bude treba. Šéf SaS však tvrdí, že minister obrany o ňom šíri klamstvá.

Bolo mi trápne aj za Sulíka

Aj po rokovaní vlády sa Naď k téme vyjadril. "Bolo to presne tak, ako som povedal. Ja som to pred tými pár mesiacmi nepovedal, lebo mi prišlo trápne za Richarda Sulíka. Prekvapilo ma to, že sa to dostalo von. Nebudem si ale hrýzť do jazyka," povedal Naď. Podľa neho nebola požiadavka len na vrtuľníky Blackhawk. "Išlo o konkrétny let, mám k tomu tlačivo a asi ho zverejním, keď to bude potrebné," povedal.

Požiadavku dostal aj minister vnútra Roman Mikulec. Žiadať ho mali o vrtuľník iného typu aj o ochranku. "Mali sme niekoľko koaličných rád," uviedol Naď. "Mne je to trápne vôbec hovoriť," povedal.

Naď o mne šíri klamstvá

Predseda strany Sloboda a Solidarita sa ohradil voči klamstvám, ktoré o ňom šíri minister obrany Jaroslav Naď. "K žiadnemu blokovaniu z mojej strany neprišlo, pomoc Ukrajine prešla na zasadnutí vlády jednohlasne. Vývoznú licenciu na S-300 som nechal vystaviť obratom, keďže to má na starosti ministerstvo hospodárstva," uviedol Sulík.

O tom, že Naď klame, svedčí podľa Sulíka aj fakt, že Geissovci, ktorí na Slovensku natáčali seriál, neleteli vojenským vrtuľníkom, ale súkromným, ktorý bol poskytnutý cez televíziu JOJ. Agentúra SLOVAKIA TRAVEL síce preverovala možnosť zapožičania vrtuľníka a z ministerstva obrany dostali kladnú odpoveď, avšak napokon od tohto zámeru upustili.doplnil predseda SaS.

Sulík verí, že predstavitelia OĽaNO sa prestanú uchyľovať k praktikám Smeru. "Vyzývam ministra obrany Jaroslava Naďa, aby sa namiesto vymýšľania pomsty Sulíkovi povenoval radšej svojmu predsedovi, na ktorom stojí spolupráca tejto vlády s fašistami," uzavrel Sulík.

Zákulisné informácie

Minister obrany vytiahol v diskusii zákulisie schvaľovania systému S-300 pre Ukrajinu, ktoré sa udialo začiatkom apríla. "Všetko už bolo dohodnuté. Prišiel som s tým na koaličnú radu, no neprešlo to, lebo to zablokoval Richard," opísal pre Denník Postoj Naď. "Neprešlo to prvý raz, vraj aby sme nedráždili Rusov. Neprešlo to druhý raz, aby sme sa nezapájali do vojny na Ukrajine. Neprešlo to tretíkrát, lebo že určite na to nebudú vývozné licencie."

Podľa šéfa rezortu obrany na to mali aj špeciálne koaličné rady a trvalo to dva týždne. "Ivan Korčok na prášky, Martin Klus na prášky, Richard to blokoval. Je to tak. Potom prišiel za mnou a povedal, že to teda nebude blokovať, lebo vidí, že všetci ostatní sú za a že nájdeme cestu. No prídu tí Geissovci a potreboval by Black Hawk vrtuľník," povedal Naď. Spočiatku bol vraj kvôli pomoci Ukrajine ochotní do toho ísť a ako podmienku si dal, že musí dostať na vrtuľník oficiálne potvrdenie. Napokon ho aj dostal, no potom mu to podľa vlastných slov prišlo celé absurdné a dva dni pred príchodom Geissovcov oznámil, že vrtuľník nedá.