S Matovičom pretiekol pohár už aj hercom: Spísali veľkú petíciu, obetujte sa pre krajinu a odstúpte!

archívne video

Petíciu vedie Richard Stanke

Podobne, ako tomu bolo aj na tribúnach po vražde novinára Jána Kuciaka, aj túto iniciatívu vedie za hereckú obec známy herec Richard Stanke. Výzvunazval Veľký krok pre Slovensko. Podpísali ju aj známe osobnosti. Medzi nimi Tomáš Janovic, Ján Štrasser, Matej Landl, Anna Šišková, Lukáš Latinák, Kamila Magálová, Braňo Kostka, Jozef Vajda, František Kovár či Zdena Studenková a mnohí ďalší výtvarníci, herci a umelci.

Galéria fotiek (3) Zdroj: peticie.com

Vieme, že ste schopný odstúpiť, pokračuje Stanke v liste Matovičovi

"Rozdeľuje nás všeličo, no spája nás jedno: ani my nechceme, aby na Slovensku opäť vládol Ficov Smer, nebodaj s podporou fašistov, a Slovensko sa opäť stalo mafiánskym štátom," tvrdí Stanke v texte výzvy. Matoviča okrem iného vyzýva aj na osobnú obeť pre potreby krajiny. "Tou obeťou je Vaše odstúpenie z postu ministra vlády Slovenskej republiky. Vieme, že to nie je ľahké, ale veríme, že ste toho schopný," pokračuje Stanke.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Jan Zemiar

Pripomenutie slov Armstronga

"Keď 21. júla 1969 americký kozmonaut Neil Armstrong vstúpil ako prvý človek na povrch Mesiaca, predniesol pamätnú vetu: „Je to malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo.“ Vážený pán Igor Matovič, po 53 rokoch nahraďte slovo ľudstvo slovom Slovensko a urobte ten krok!" skonštatoval Stanke na záver.