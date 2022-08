Aktuálny volebný model hovorí jasne: Voľby by mohol vyhrať Smer, rozhodne účasť

archívne video

Najnovšie čísla volebného modelu pre Denník N priniesla agentúra Ipsos. Agentúra prieskum uskutočnila medzi 29. júlom a 8. augustom na vzorke 1038 respondentov. Podľa agentúry by začiatkom augusta získal Hlas 17,2 percenta hlasov, Smer viac ako 15 percent a SaS by dostala asi 12 percent voličov. Progresívne Slovensko by volilo 11 percent, OĽaNO 8 a stranu Republika približne 7 percent.

Galéria fotiek (2) Zdroj: IPSOS

Pred parlamentom...

Nasledujú posledné 2 subjekty, ktoré by sa ako posledné dostali do parlamentu, a to sú Sme rodina a KDH. Prichádza však obrovská priepasť, kedy Za ľudí, ĽSNS, SNS a ani aliancia neprekročili ani len 4-percentnú hranicu.

Smer má najpočetnejšie jadro voličov zo všetkých

Agentúra si však prichystala aj prepočet ľudí, ktorí sú pevne rozhodnutí sa dostaviť k volebným urnám. Výsledky nie sú až také odlišné, no vidieť istý rozdiel. Voľby by vyhral Smer s 15,9 percentami, nasledoval by Hlas s 15,8 percenta, SaS 12,8 percenta, PS takmer 12 percent, OĽaNO a Republika po 8 percent. To podľa denníka naznačuje aj to, že voliči Smeru sú v komparácii s voličmi Hlasu pevnejšie rozhodnutí ísť voliť. Prípadná nižšia volebná účasť by im tak hrala do karát.

"Základné výsledky vychádzajú z volebnej účasti 69 percent," povedal šéf Ipsosu Jakub Hankovský. "Ak by bola nižšia, na úrovni 58 percent, čiže by prišli voliť len tí, ktorí deklarujú, že sú rozhodnutí prísť, voľby by tesne vyhral Smer. Vychádza to okrem iného z toho, že Smer má aktuálne najpočetnejšie jadro zo všetkých strán," tvrdí Hankovský.