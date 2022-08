Vojna v koalícii pokračuje: Matovič skritizoval Sulíka, SaS vracia úder! Expremiér status vymazal

BRATISLAVA - Koaličná kríza trvá aj naďalej. Olej do ohňa najnovšie opäť prilial minister financií a bývalý premiér Igor Matovič. Ten zverejnil status, v ktorom si "kopol" do ministra hospodárstva RIcharda Sulíka. Sloboda a Solidarita neostala ticho.

Zdá sa, že včerajšie rokovania, ktoré majú pokračovať budúci týzdeň, nepriniesli želané výsledky. Koaličná kríza trvá aj naďalej a napriek tomu, že politici sa dušujú, že nejde o osobné spory, expremiér Igor Matovič a minister hospodárstva Richard Sulík si na sociálnych sieťach posielajú štipľavé odkazy.

Dnešný spor začal Igor Matovič, ktorý si opäť "kopol" do ministra hospodárstva Richarda Sulíka. "Gratulujem maďarskému ministrovi hospodárstva k tomu, že neštrajkuje a pracuje… Takto sa to robí, do psej matere! Megaivestícia 5-krát väčšia ako Volvo. Maďari idú ako rakety a my popri nich vyzeráme ako chudobní príbuzní," napísal Matovič na sociálnej sieti. Reagoval tak na novú čínsku továreň firmy CATAL, ktorá bude vybudovaná v Maďarsku. Vyrábať sa v nej budú batérie a mala by byť najväčšia svojho druhu v Európe.

archívne video

To, samozrejme, neostalo bez odpovede strany Sloboda a Solidarita, ktorá zverejnila príspevok s titulkom "Matovič aj naďalej škodí Slovensku". "Na veľkú baterkáreň na Slovensku nemáme ani miesto, ani ľudí, ani energetickú kapacitu. Matovičovi s Kremským (šéf hospodárskeho výboru) to však neprekáža a šíria primitívnu demagógiu a znevažujú prácu všetkých okolo seba," napísali v príspevku.

MATOVIČ NAĎALEJ ŠKODÍ SLOVENSKU 😾 Na veľkú baterkáreň na Slovensku nemáme ani miesto, ani ľudí, ani energetickú... Posted by Sloboda a Solidarita on Saturday, August 13, 2022

"Náš Ladislav Matejka, šéf MH Invest II, bol aj s Igorom Matovičom na jednaniach s Volvom vo Švédsku: „Mal príležitosť povedať im, že sa mu máli, že by radšej chcel čínsku baterkáreň. Na ktorú mimochodom nemáme ani miesto, ani ľudí, ani energetickú kapacitu. Namiesto toho tíško šúchal nohami. Vykrikovať totiž vie len na facebooku, kde len sekunduje šéfovi hospodárskeho výboru Kremskému, ktorý, mimochodom, má toto ovládať ešte lepšie ako Matovič," dodala strana SaS.

Igor Matovič bol na rokovaní so zástupcami Volvo v Göteborgu. Viem to, lebo som sedel vedľa neho. Mal príležitosť... Posted by Ladislav Matejka on Saturday, August 13, 2022

Matovič status vymazal

Je otázne, či po tejto výmene názorov, sa dokáže koalícia napokon dohodnúť alebo nie. Isté ale je, že Igor Matovič svoj status vymazal a nahradil ho príspevkom o psovi, ktorý zasadil uňho na dvore rajčinu.