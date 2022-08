Tak toto je poriadny bizár: Matovič zdieľa myšlienky exministra, ktorý mu odkázal, že jeho výkon je na uterák

BRATISLAVA - Igor Matovič (OĽaNO) má ako minister financií v politickom živote veľa kritikov. Niektorí mu aj tento rok poriadne naložili. Napriek tomu nie všetkých z nich ignoruje. Príkladom je bývalý šéf rezortu financií a ekonóm Ivan Mikloš. Tomu stačilo, aby v minulosti zvozil Richarda Sulíka a Matovič sa s jeho názorom naplno stotožnil. A to až tak, že si jeho myšlienku zazdieľal na svojom účte.

Mikloš spomínal na časy Radičovej vlády

Matovič totiž verejnosti pripomenul Miklošov dávnejší status, ktorý pred niekoľkými rokmi napísal a venoval ho jeho skúsenosti s bývalým koaličným partnerom - Richardom Sulíkom. Bolo to ešte predtým, ako Sulík sedel "len" na stoličke predsedu parlamentu v neskoršej vláde Ivety Radičovej. Mikloš očividne nemal dobrú skúsenosť s tým, čo vraj Sulík robil v snahe, aby sa dostal na čelo SDKÚ.

Matovič verejnosti pripomenul slová Mikloša o Sulíkovi

Mikloš vtedy o Sulíkovi napísal: "Tak som sa z denníka dozvedel, že Sulík chcel vstúpiť do SDKÚ, ale zabránila mu v tom Dzurindova a moja arogancia," popisuje Mikloš, ktorý následne v niekoľkých riadkoch vysvetľuje, ako to bolo celé naopak a Sulík ho vraj telefonicky spolu s Dzurindom kontaktoval s tým, že má isté podmienky, za akých by si vedel predstaviť viesť SDKÚ-DS.

"Opýtal som sa ho, či spadol z višne. O krátky čas mi Mikuláš Dzurinda povedal, že Sulík sa stretol aj s ním a hneď ako si sadli, tak sa ho opýtal, "Kedy odídete z politiky, pán Dzurinda?". Keď sa ho Mikuláš opýtal, prečo takto nezvyčajne začína ich rozhovor, tak mu Sulík povedal, že pre neho je to zásadná otázka, pretože "ak odídete, predsedom SDKÚ sa stane Mikloš a miesto budúceho ministra financií bude voľné. Ja chcem byť ministrom financií".," popísal údajnú konverzáciu Mikloš.

"Posuďte sami, čia arogancia zabránila Sulíkovi vstúpiť do SDKÚ. A len tak mimochodom, o dva roky neskôr, po voľbách v roku 2010 sa tým vytúženým ministrom financií ako predseda druhej najsilnejšej koaličnej strany stať mohol. Sám si vybral pohodlnejšie kreslo predsedu parlamentu," dodal Mikloš na margo jeho skúsenosti so Sulíkom, ktorú verejnosti pripomenul aj Matovič.

Mikloš označil Matovičov výkon na ministerstve tak, že je to "na uterák"

Je to pritom ten istý Mikloš, ktorý Matovičov výkon na rezorte financií v roku 2022 označil jasne negatívne a hovorí o "rozvrátených financiách". Prvému mužovi rezortu financií tiež odkázal, že jeho výkon je "na uterák" a jeho odstúpenie by koalícii a zrejme aj celej vláde "pomohlo". "Matovič ostal predsedom najsilnejšej koaličnej strany, traumu zo svojho politického poníženia zjavne nepredýchal a v úlohe generátora a akcelerátora koaličných konfliktov pokračuje s novou energiou a novou kompetenciou. V súvislosti s vývojom na slovenskej politickej scéne v posledných dvoch týždňoch sme boli svedkami toho, že čo sa týka nepríjemných prekvapení, naozaj platí - nikdy nepodceňujte Igora Matoviča," povedal okrem iného v máji tohto roka o Matovičovi Mikloš.