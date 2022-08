Rokovania o problémoch v zdravotníctve sa zasekli: Rezort zdravotníctva nedoručil potrebné dokumenty! Čo ďalej?

BRATISLAVA - Rokovania o platoch zdravotníkov medzi lekárskych odborármi a vládou majú za sebou druhé kolo, na ktorom sa na riešení hlavných problémov v zdravotníctve nedohodli. Vyjednávania tak mali pokračovať v pondelok, pričom preberať mali dva návrhy ministerstva zdravotníctva, ktoré by problémy riešili. To sa však nestane. Lekárske odborové združenie uviedlo dôvody.

V pondelok budúci týždeň mali pokračovať rokovania medzi predstaviteľmi vlády a lekárskymi odborármi o problémoch v zdravotníctve. Preberať mali aj osem návrhov Lekárskeho odborového združenia na stabilizáciu zdravotníctva na Slovensku. Podľa šéfa LOZ Petra Visolajského mali ministri do piatku 12. augusta predložiť dva varianty návrhov, ako riešiť problémy v zdravotníctve a ako sa postaviť k návrhom, ktoré vláde predložili odborári. Avšak, ako Visolajský v piatok popoludní informoval, od vlády žiadne podklady nedostali. Z Úradu vlády ich mali informovať o dôvodoch. "Boli sme informovaní, že ministerstvo zdravotníctva ešte potrebuje čas na analýzu návrhov, ktoré ešte nie sú sfinalizované, a preto sa rokovanie presunie na koniec budúceho týždňa," povedal Visolajský.

Archívne VIDEO Lengvarský sa vyjadril k výpovediam lekárov a nahromadeným operáciám: Núdzový stav nehrozí, COVID opatrenia zatiaľ nebudú

Jeden pozitívny výsledok

Rokovania k zvyšovaniu platov zdravotníkov budú na Úrade vlády SR pokračovať v pondelok (15. 8.). Konkrétny návrh rastu platov lekárov a sestier ich zástupcovia na utorkovom stretnutí nedostali. Po jeho skončení to oznámil šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. Potvrdil, že došlo k dohode na jednej z ôsmich požiadaviek lekárov. Na jeseň by sa tak malo zrušiť zdaňovanie vzdelávania lekárov.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR / Pavol Zachar

Visolajský ozrejmil, že spolu s premiérom Eduardom Hegerom, ministrom financií Igorom Matovičom (obaja OĽANO) aj ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO) prebrali všetky požiadavky lekárskych odborárov. "Prvý pozitívny výsledok je v tom, že sme sa na jednej dohodli. A to je zrušenie zdaňovania vzdelávania lekárov, ktoré je diskriminačné," povedal. Pri ostatných požiadavkách podľa jeho slov odborári žiadali písomnú zábezpeku, že budú plnené. "Na túto písomnú zábezpeku plnenia požiadaviek čakáme do najbližšieho stretnutia."

V súvislosti so zvyšovaním platov nedostali podľa Visolajského žiadne konkrétne čísla či návrhy. "Zatiaľ nám bolo povedané, že sa rysujú dve cesty na splnenie tejto požiadavky, ale ministerstvo financií, zdravotníctva aj premiér si vypýtali čas na analýzu," priblížil Visolajský. Podľa jeho slov má ísť o dva varianty v istých finančných objemoch. "Konkrétnosti nevieme, to nám bude tiež predstavené na najbližšom stretnutí," doplnil. Šéf LOZ potvrdil, že odborári sa ďalšieho rokovania zúčastnia, lekári sú však podľa jeho slov aj naďalej pripravení podať výpovede. "Naše výpovede zastaví len to, keď vláda začne zlepšovať veci v zdravotníctve," doplnil. Ide o zhruba 3500 lekárov.