Motoristi môžu oslavovať: Ceny palív opäť klesli! Dobré správy budú pokračovať, takýto vývoj očakáva analytik

Ceny pohonných hmôt v poslednom období razantne klesali a z maxima na úrovni takmer dvoch eur za liter postupne na začiatku leta začali klesať. Koncom minulého týždňa klesli na úroveň v priemere 1,8 eura za liter benzínu a 1,83 eura za liter nafty. V noci z utorka na stredu klesli ceny palív opäť. A to na niekoľkotýždňové minimá.

Aktuálne sa ceny pohonných hmôt pohybujú na úrovni pod 1,8 eura, a to ako v prípade benzínu, tak aj nafty. Stále platí, že liter benzínu je o pár centov lacnejší, ako liter nafty. Napríklad, na čerpacej stanici Slovnaft sa liter 95-oktánového benzínu pohybuje na úrovni 1,755 eura za liter, v prípade dieselu to je 1,799 eura za liter. Na stanici Shell to je 1,759 eura za liter benzínu a 1,799 eura za liter nafty, v prípade rakúskej OMV sú ceny mierne vyššie - a to 1,819 eura za liter nafty a 1,775 eura za liter benzínu. Na čerpacej stanici to je naopak menej - 1,789 eura za liter nafty a 1,739 eura za 95-oktánový benzín.

Ba čo viac, podľa posledných slov niektorých analytikov majú do konca leta ceny pohonných hmôt ešte viac klesnúť. Očakáva sa, že by ceny mohli začínať na 1,6 eura za liter. Ako to však vidí komoditný analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak? "Pokles cien bude pokračovať, keďže sa znižujú celoeurópske veľkoobchodné ceny. V najbližších dvoch týždňoch očakávame ďalšie zlacnenie na úrovni 6 až 7 centov za liter. Zníženie ceny na 1,6 EUR za liter do septembra je dosť optimistický výhľad, ktorý by nastal v prípade ďalšieho zlacnenie ropy a poklesu veľkoobchodných marží. To sa môže stať, ak bude nižšia spotreba pohonných látok oproti predpokladom. Zastavenie prepravy ropy Družbou je veľmi nepríjemné, ale jedná sa o riešiteľnú situáciu," napísal Tomčiak.

Archívne VIDEO Sulík vysvetľuje, prečo došlo k zastávke dodávky ropy cez ropovod Družba, Ukrajina ani Rusko za tým nie sú

Reagoval tak na utorkové správy o tom, že už niekoľko dní na Slovensko netečie ropa cez ropovod Družba. Ukrajina totiž potvrdila, že dostala poplatok za tranzit ruskej ropy cez svoje územie do Maďarska a na Slovensko. Tie nakoniec ukrajinskému prevádzkovateľovi ropovodov Ukrtransnafta uhradili firmy Slovnaft a MOL, s čím súhlasila aj ruská strana. Správa o zastavení dodávok sa objavila až v utorok (9. 8.) a dočasne podporila ceny ropy na svetových trhoch.Dodávky ropy z Ruska na Slovensko sa obnovia v stredu popoludní. Ruská spoločnosť Transnefť uviedla, že opätovne začne pumpovať do južnej vetvy ropovodu Družba ropu o 15.00 h SELČ.