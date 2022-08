Ceny služieb v obľúbených dovolenkových destináciach išli rapídne nahor: Pozrite sa, ako sa zmenili od začiatku roka!

BRATISLAVA - Dovolenková sezóna je v plnom prúde a mnohí z nás využívajú poslednú šancu pred začiatkom školského roka na to, aby vycestovali. Oproti minulým rokom však ceny služieb išli dramaticky hore. Môže za to inflácia, ktorá spôsobuje v mnohých krajinách problémy. Ako sa však ceny v okolitých štátoch či obľúbených dovolenkových destináciách zmenili?

Leto je pomaly na konci no mnohí tento čas využívajú na to, aby si ešte poriadne užili dovolenku pred blížiacim sa školským rokom. Mnohí dovolenkujúci však po príchode do cieľa vytúženej dovolenky boli zhrození z cien v tom-ktorom štáte. Kde je situácia "najhoršia"?

Archívne VIDEO HOROR na dovolenke v Egypte: Slovenku Janu čakal šok! Nemali kde bývať a dali ich do špinavého hotela

Podľa analytikov 365.bank na Slovensku dosiahla inflácia v júni hranicu vyše 13 percent. Horšia situácia je ešte aj v mnohých susedných krajinách. Napríklad v Česku je inflácia 17 percent, v Poľsku 14 percent. V Maďarsku rastie inflácia rovnakým tempom, ako u nás a dosiahla takmer 13 percent. "Takže ani v prípade, že tohtoročnú dovolenku strávime v niektorej z týchto susedných krajín, neušetríme. Nižšiu infláciu ako my má jedine Rakúsko, a to mierne pod 9 %-ami," upozornila Jana Glasová z 365.bank.

Avšak, ani obľúbené letoviská na tom nie sú v porovnaní s nami dobre. Napríklad, v Turecku je aktuálne najvýraznejší cenový rast, a to na úrovni vyše 78 percent. Potraviny zdraželi o 94 percent, reštaurácie o 80 percent a ubytovanie o 77 percent. Druhé najhoršie skončilo Česko, kde potraviny zdraželi o 18 percent, reštaurácie o 23 percent a ubytovanie o vyše 24 percent. Tretie skončilo Slovákmi milované Bulharsko. Aj tam sa treba pripraviť na výrazne vyššie ceny ako po minulé roky. Tempo rastu cien v obchodoch totiž aktuálne dosahuje až takmer 15 %, v prípade potravín to je 23,5 percenta, reštaurácií vyše 19 percent a ubytovania 18 percent.

Pred Slovenskom skončili aj naši dvaja susedia - Poľsko a Maďarsko. Tam inflácia dosiahla 14,2 percenta. Potraviny zdraželi o 13 percent, reštaurácie o 16 a ubytovanie o 17 percent. V Maďarsku je inflácia na úrovni 12,6 percenta a potraviny zdraželi o 23 percent, reštaurácie o 18 a ubytovanie o 9 percent. Vysoké ceny nás zastihnú aj v Chorvátsku, kde v priemere inflácia presahuje 12 %, je teda podobná ako u nás. Potraviny zdraželi o 16,7 percenta, reštaurácie o 14 a ubytovanie o 18 percent.

"Rast cien v obľúbených letoviskách ale môže byť ešte výraznejší, nakoľko záujem o dovolenky je tento rok vzhľadom na zrušené protipandemické opatrenia naozaj veľký. Podobne je na tom aj Grécko a Slovinsko, kde sa tempo rastu cien pohybuje okolo 11 %. Dvojciferný, zhruba 10 %-ný priemerný rast cien, dosahuje aj Španielsko. Miernejšia inflácia je na Cypre a v Portugalsku, kde dosahuje okolo 9 %, a v rozmedzí 8 až 8,5 % sa pohybuje aj v Nemecku a Taliansku. Pomerne nižšou infláciou sa môže pochváliť Francúzsko (6,5 %), ale aj Malta (6 %)," vysvetlila Glasová.

Najmenej sa inflácia dotkla Talianska, Nemecka a Francúzska. Taliansko bojuje s infláciou na úrovni 8,5 percenta, potraviny zdraželi o 9 percent, reštaurácie o 4,5 a ubytovanie o 18 percent. Nemecko pociťuje infláciu na úrovni 8,2 percenta, potraviny sú drahšie o takmer 12, reštaurácie o 7 a ubytovanie o 7,3 percenta. Francúzi sú na tom spomedzi Európskej únie najlepšie - Infláciu majú na úrovni 6,5 percenta, potraviny sú drahšie o 6,3 percenta, reštaurácie o 4,2 a ubytovanie o takmer 10 percent.