Opitý vodič v Košiciach narazil do protiidúceho autobusu

Vodič auta zn. Audi A4 jazdil smerom do mestskej časti Kavečany. "Pri prejazde pravotočivej zákruty prešiel s vozidlom do protismeru a prednou časťou vozidla narazil do protiidúceho autobusu. Po zrážke odhodilo Audi mimo cesty," uvádza polícia.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel vodič tohto auta ťažké zranenia s predpokladanou dobou liečenia a práceneschopnosti viac ako 42 dní. Jeho spolujazdec sa zranil ľahko. "V autobuse došlo k ľahkému zraneniu vodiča a jednej z cestujúcich," dodala polícia s tým, že 30-ročnému vodičovi na mieste zadržali vodičský preukaz. Polícia v súvislosti s touto dopravnou nehodou začala začaté trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví a trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.