Ďalšia tragická nehoda slovenského vozidla idúceho z dovolenky: O život prišli dvaja ľudia

Ako píše deltahirek.hu na facebooku, auto so slovenskou poznávacou značkou prešlo v miernej ľavotočivej zákrute do protismeru a čelne vošlo do jazdnej dráhy protiidúceho kamióna. Náraz bol taký silný, že sa nákladnému autu odlomila predná náprava a obe vozidlá sa zrútili do priekopy.

V dôsledku zrážky zomreli na mieste 58-ročný vodič osobného auta a jeho 44-ročná spolujazdkyňa, ktorá z auta vyletela. Ďalšia žena v osobnom vozidle utrpela ťažké zranenia a bola prevezená sanitkou do nemocnice. Vodič kamióna sa zranil ľahko.

Pasažieri auta boli v čase nehody pravdepodobne na ceste domov z dovolenky. "Zatiaľ nie je presne známe, prečo k tragédii došlo. Podľa miestnych správ mohol vodič auta zaspať za volantom. Presné okolnosti nešťastia vyšetruje polícia so zapojením odborníkov," píše deltahirek.hu na sociálnej sieti.