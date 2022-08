Čo sa deje s pozemkom Štefana Harabina? Starosta sa už v auguste chystá konať, šíria sa reči o novej stavbe!

archívne video

Harabinov luxusný dom a jeho záhadné zmiznutie z roka na rok sa stalo predmetom záujmu, keď sa miestni začali sťažovať, že nepožiadal ani o povolenie na búranie domu. Harabin však protestoval tak, že s údajným búraním domu nič nemá a všetko sa to zariadilo "samo". "Plánovať búranie môžete vtedy, keď chcete búrať, ale keď niečo spadne, tak vy to neviete naplánovať, kedy to spadne. A vtedy nemôžete plánovať búranie. Tak, ako nemôžete vedieť, či bude korona v decembri," povedal ešte nedávno Harabin.

Nová stavba? Na pozemku bol vraj geodet

Teraz však týždenník Plus 7 dní prišiel s prekvapujúcou informáciou od miestnych z obce, podľa ktorých sa začína na pozemku opäť diať niečo čudné. Nedávno boli na mieste, kde stáli kusy rozpadnutého domu len sutiny.

Nanosený materiál na čerstvú stavbu a opäť bez povolenia?

Podľa všetkého sú už však na mieste vybetonované základy, zemina a aj pomerne čerstvý stavebný materiál. Múry sú farebne označené ako pri začiatku novej stavby. "Chodí tu geodet už asi dva týždne a vymeriava mu tu veci," povedal jeden z okoloidúcich týždenníku.

Opäť sa všetko má diať bez povolenia, čo potvrdil aj starosta. Žiadny z predmetných úradov totiž nič netuší o tom, že na mieste pravdepodobne vyrastá nová stavba. Niektoré orgány pritom doteraz nemajú žiadne informácie ani len o tom, že Harabinova pôvodná hacienda už na mieste nestojí.

Starosta to tak nenechá, už rozbieha augustovú akciu, na pozemok sa prídu pozrieť kompetentní

To, či o týchto informáciách vie aj vedenie obce, sme sa pýtali priamo starostu. "Tak ako som už viac krát informoval média, aby obec – stavebný úrad, mohol veci riešiť, prípadne ich dať do súladu so stavebným zákonom, nariadil som štátny stavebný dohľad, ktorý bude vykonaný v mesiaci august v tomto roku," povedal nám starosta Dunajskej Lužnej Štefan Jurčík. "Následne na základe zistených skutočnosti na tvare miesta, budeme konať," dodal.