PREDPOVEĎ počasia: POZOR Bude opäť veľmi teplo! Koncom týždňa príde studený front a prehánky

Vyskytnúť sa môžu aj zrážky, ktoré sú po období extrémneho sucha naozaj potrebné. Výdatné zrážky k nám prišli už tento víkend a od západu sa postupne presunuli na východ. Nasledujúci týždeň by sa mal niesť v podobnom duchu.

PONDELOK

V pondelok začne naše počasie čiastočne ovplyvňovať teplý front spojený s tlakovou nížou. Cez deň bude oblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky, na západe sa neskôr môžu vyskytnúť zrážky. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 24 do 29 stupňov. na severe od 19 do 24. Vyskytnúť sa môže slabý vietor, ktorý pri búrkach zosilnie. V noci bude polooblačno až oblačno. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od 12 do 17 stupňov.

Galéria fotiek (6) Zdroj: predpovede.sk

UTOROK

V utorok bude o niečo teplejšie a bude polojasno až oblačno. Ojedinele sa miestami môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Cez bude 26 až 31 stupňov, na severe okolo 24, v noci od 12 do 17. Miestami môže fúkať slabý až mierny severný vietor.

Galéria fotiek (6) Zdroj: predpovede.sk

STREDA

V strede týždňa bude aj naďalej prevládať teplý vzduch a bude jasno až polojasno. Miestami sa môžu vyskytnúť oblaky, výnimočne prehánky. Bude však teplo od 27 do 32 stupňov, v noci od 13 do 18. Fúkať bude prevažne slabý vietor.

Galéria fotiek (6) Zdroj: predpovede.sk

ŠTVRTOK

Vo štvrtok prílev teplého vzduchu zosilnie, takže bude o niečo teplejšie, a to od 29 až do 34 stupňov, na severe okolo 27. V noci bude od 14 do 19 stupňov. Bude jasno až polooblačno.

Galéria fotiek (6) Zdroj: predpovede.sk

PIATOK

V piatok k nám od severozápadu postúpi do strednej Európy studený front. Cez deň bude jasno až polojasno, od západu bude čiastočne pribúdať oblačnosť a ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky a búrky. Cez deň môže teplota vystúpiť až na 36 stupňov, v noci na 21. Na severe bude chladnejšie.