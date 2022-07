Škandál s úchylným kňazom sa nekončí: Je tu ĎALŠIA obeť, jeho dotyky mala dievčina pocítiť len v štrnástich!

DOLNÝ KUBÍN - To, že katolíckej cirkvi a náboženstvu neurobil zrejme dobré meno už po odsúdení na podmienku zrejme vie, no zrejme sa to celé ešte neskončilo. Reč je o kňazovi Františkovi Ondrekovi, ktorý mal na fare obťažovať len 14-ročné dievča a súd ho za toto odsúdil na 3-ročnú podmienku. Verejnosť síce po smiešne nízkom rozsudku zúri, no ešte to nemusí znamenať koniec. Ozvala sa totiž ďalšia obeť!

archívne video

Telefonicky sa vyspovedala pre TV Markíza o tom, čo jej kňaz Ondrek len v jej 14 rokoch robil. Tu však zašla situácia ešte ďalej, pretože pre kňazovo nevhodné správanie vraj ušla zo Slovenska.

Ty si najstaršia, si najkrajšia a máš dobrú ri*, hovoril jej vraj kňaz

Dievča sa zrejme po medializácii prvého prípadu rozhodlo prehovoriť aj o svojom dávnejšom incidente s kňazom. "Vždy sa kukal na mňa a hovoril "ty si najstaršia, ty si najkrajšia a ešte si cudzinka. Máš najkrajšie telo, máš dobrú riť". A proste mu ruka išla k môjmu zadku," priznala sa v televízii ďalšia potenciálna obeť.

Tvár tohto muža už vďaka postom a príbehom na sociálnej sieti Instragram spoznalo už celé Slovensko.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram

Ondrek sa pri pokuse o telefonický rozhovor s redaktorkou Kristínou Kövešovou rozhodol okamžite položiť telefón.

Podmienečný rozsudok s vyvolaním viacerých otázok

To, že rozsudok z nedávneho prípadu, ktorý Ondrekovi pridelil 3-ročnú podmienku, vyvolal vo verejnosti hnev a pobúrenie, je známe. No to, že z rozsudku vyplývajú aj také veci, ktoré kňaza až tak neobmedzujú, vyvoláva množstvo otázok. Kňaz sa napríklad k obeti nemôže priblížiť na menej ako 5 metrov, čo zhodnotila aj sociálna poradkyňa Ida Želynská. "Päť metrov? Fakt päť metrov? To znamená, že môže byť veľmi blízko nej. Môže byť pred jej domom, pred jej školou," popisuje nepríjemné veci poradkyňa.

Mária Kolíková (SaS) má už ako ministerka spravodlivosti celý spis na stole, no keďže už padol rozsudok na základe dohody o vine a treste, jej dovolanie už nepripadá do úvahy. "Chcem konkrétne vidieť, kto tu pochybil. A s ohľadom na to, kto pochybil, tak samozrejme že môžem na to vykonať nejaký podnet," pripomína Kolíková.