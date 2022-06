TREST pre úchylného KŇAZA vytočil známych Slovákov: Prij*baná krajina a zhnité súdnictvo!

Mladé dievča pre magazín Reflex opísalo, ako ju v 13 rokoch začal zneužívať jej učiteľ a kňaz. Najprv sa vraj stretávali na vyučovaní v škole a neskôr na fare. Postupne ju mal začať voziť na aute, bozkávať a v jej 14 rokoch mali prvýkrát na fare aj pohlavný styk. Po tom ju mal pravidelne posielať na spoveď k inému farárovi.

Ich stretávanie trvalo celé 3 roky a kňaz sa ku všetkému priznal. Napriek tomu mu Okresný súd v Dolnom Kubíne vymeral veľmi smiešny trest. Za pokračujúci zločin sexuálneho zneužívania maloletého dievčaťa dostal trojročný trest s podmienečným odkladom na štyri roky. Obeť sa po vyhlásení rozsudku pred súdom zosypala.

„Sedím vo svojej izbe v kresle a plačem. Verila som v iný koniec, verila som v spravodlivý koniec. Keď sa pozriem spätne na moje posledné 3 roky, neviete si ani predstaviť, akú bolesť tam vidím. 3 roky podmienky mi naozaj nepríde ako adekvátny trest za tú bolesť,“ vyjadrilo sa zneužívané dievča. A rovnako, ako je z rozsudku sklamaná ona, je sklamaná aj väčšina Slovenska.

Smiešny trest pre úchylného kňaza vytočil aj známych Slovákov. Tí sa rozhodli prípad, na ktorý upozornila Kristína Kövešová, zdieľať, aby sa dostal k čo najväčšiemu množstvu ľudí. A nešetrili ani tvrdými vyjadreniami. Najjasnejšie sa vyjadril hudobník Tomi Popovič: „Prij*baná krajina a zhnité súdnictvo,“ napísal jasne.

Emotikonmi vyjadrila svoj postoj aj herečka Karin Haydu a komik Števo Martinovič si myslí, že by sa k celej veci mala vyjadriť aj cirkev. „Cirkev by sa mala k tomu vyjadriť. A nie pchať hlavu do piesku. Toto nemá s Bohom nič spoločné. Konieckoncov ako celá cirkev,“ napísal jasne. O prípade vraj cirkev vedela dlhšie, no nič nenahlásila polícii a vec sa rozhodli riešiť na vlastnú päsť.

A teraz sa od všetkého dištancujú. „Spišská diecéza, jej hovorca odmietol po odvysielaní prvých reportáží so mnou komunikovať. Poslal odpoveď, že s Tv Markíza nebude komunikovať,“ ozrejmila Kövešová. Priamo z Dolného Kubína pochádza aj moderátorka Eva Evelyn Kramerová, ktorej sa tak prípad dotkol ešte viac. „Toto je strašná hanba!“ vyjadrila sa rozzúrene.

Len za 24 hodín informáciu o neprimeranom rozsudku prezdielalo viacero známych Slovákov. Správu na svojich sociálnych sieťach šíri napríklad speváčka Veronika Strapková, spevák Tomáš Botló, komik Bekim, speváčka Katarína Koščová či Jakub Petraník. A aký máte na výšku trestu názor vy?

