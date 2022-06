Konečne sú doma: Slováci uviaznutí na Korfu po takmer dni pristáli na bratislavskom letisku! Problémy zďaleka nekončia

Dovolenkujúci Slováci zažívali takmer 24 hodín naozaj krušné chvíle. Uviazli totiž na letisku na ostrove Korfu, odkiaľ mali v poriadku odletieť domov na Slovensku a ukončiť tak dovolenku. Všetko sa však začalo komplikovať po príchode na letisko na Korfu. Dôvodom bola porucha lietadla, ktoré ich malo odviezť domov. Porucha lietadla mala byť v motore - presným dôvodom údajne je, že do motora vletel vták. Okrem toho, veľké meškanie lietadla, ktoré na bratislavskom letisku malo pristáť dnes v noci krátko pred 1 hodinou ráno, spôsobilo, že na svoju vysnívanú dovolenku neodleteli ďalší cestujúci z bratislavského letiska. Tí mali letieť ešte dopoludnia o 11:10, tiež nevedia, kedy poletia.

Spoločnosť AirExplore, ktorá prevádzkovala daný let, však deklarovala, že pre cestujúcich zariadili náhradné riešenie. Spoločnosti sa podarilo zabezpečiť odlet španielskou spoločnosťou Albastar, ktorá by mala dopraviť dovolenkujúcich Slovákov z Korfu do hlavného mesta o 19:40 miestneho času. A po dlhých 22 hodinách strávených na letisku sa im konečne podarilo vzlietnuť a vrátiť sa na Slovensko. Na dráhu bratislavského letiska pristáli o 21:04. "Konečne pristáli. Meškanie 20 hodín. Odlet na Cyprus mešká už 10 hodín," písala nám čitateľka Lucia po tom, ako sa vybrala na letisko po rodinných príslušníkov.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Tip čitateľa - Lucia Galéria fotiek (5) Zdroj: Tip čitateľa - Lucia

Po tom, ako mali dovolenkári priletieť z Korfu, však ohlásili, že plánovaný let na Cyprus napokon rušia. Dôvod neuviedli. To, že problémy s odletom na dovolenku pretrvávali aj po prílete uviaznutých Slovákov na Korfu, priznal aj Peter, keď pridal komentár po príspevok istej cestovnej kancelárie. "Čakáme v BA na odlet, žiadna informovanosť, po dlhom čakaní nám bolo oznámené, že príde autobus a máme hotel s večerou. Keď som sa pýtal na informáciách, že kto ma nastúpiť a koľko ľudí, mi bolo oznámené, že kto sa skôr nasačkuje, pôjde. Po príchode do hotela nám bolo oznámené, že nemajú nás kde ubytovať a máme tieto možnosti: zostať v hale na recepcii, spýtať sa rodiny, ktorej sa izba ušla, či sa nezľutujú a nevezmú nás k sebe, alebo nech vezmeme taxi do iného hotela," upozornil.

Galéria fotiek (5) Zdroj: FB / Tip travel

Na slová kritiky reagovala aj samotná cestovka, ktorá napísala, že ich skúsenosť Petra veľmi mrzí. Na to sa však do veci "obul" aj Roman. "A viete nám napísať aj niečo iné, ako "veľmi nás to mrzí? Minimálne aspoň informovať svojich klientov, čo sa deje? To nám musí personál hotela oznamovať, že letíme zajtra a aj to nevedia kedy?" pýtal sa nahnevane.

Z bratislavského letiska sú dnes do Larnaky naplánované tri lety - jeden o 11:38 vzlietol, pričom išlo o let spoločnosti Smartwings. Druhý by mal letieť krátko po 16:30 a ide o let spoločnosti AirExplore. Následne o 21:10 má odletieť aj posledný let - a to let spoločnosti Cyprus Airways.