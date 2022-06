OBROVSKÉ problémy Slovákov na Korfu: Omeškaný let, žiadne občerstvenie či potrebné lieky! Ako sa situácia vyrieši?

Dovolenkujúci Slováci zažívajú posledné hodiny naozaj krušné chvíle. Uviazli totiž na letisku na ostrove Korfu, odkiaľ mali v poriadku odletieť domov na Slovensku a ukončiť tak očakávanú dovolenku. Všetko sa však začalo komplikovať po príchode na letisko. Dôvodom bola porucha lietadla, ktoré ich malo odviezť domov. "Dovolenkári istej cestovnej spoločnosti čakajú na Korfu už 16 hodín bez vody, jedla, klímy, liekov, plienok, no hlavne relevantných informácií," začala rozhorčenie čitateľka, ktorá na celý problém poukázala. Ako vysvetlila, na Korfu má rodinných príslušníkov, ktorých mala po prílete vyzdvihnúť a odviezť do pohodlia domova.

Galéria fotiek (7) Zdroj: BTS

"Čakala som, kým sa naboardujú na letisku, aby som vyrazila. Prv im povedali, že budú mať meškanie 40 minút, potom to o ďalších 40 minút predĺžili a takto ich naťahovali. V leteckej spoločnosti nikto nedvíha telefón, teraz im povedali, že poletia 19:40, na odletovej tabuli letiska však ten let stále nesvieti, takže tomu asi ťažko je možné uveriť," uviedla pre Topky.sk čitateľka Lucia. Ako dodala, jej rodina si pýtala potvrdenie o meškaní letu, ktoré im však nik údajne nechcel dať. Údajne aj majú vytvorené poistenie v prípade, ak by zmeškali let, alebo mali oneskorený príchod, no keď sa o tejto možnosti informovali v Európskej cestovnej poisťovni, malo by im povedané, že na preplatenie problémov nemajú nárok. "Sú tam starí ľudia, deti, celú noc nefungovala klíma ani vetranie. 8 hodín boli bez jedla. Je zarážajúce, že "vieme, na čo máme nárok", ale aj tak sa nedomôžeme pravdy," dodala nahnevane.

Galéria fotiek (7) Zdroj: BTS

Kopia sa sťažnosti

Porucha lietadla mala byť v motore - presným dôvodom údajne je, že do motora vletel vták. Okrem toho, veľké meškanie lietadla, ktoré na bratislavskom letisku malo pristáť dnes v noci krátko pred 1 hodinou ráno, spôsobilo, že na svoju vysnívanú dovolenku neodleteli ďalší cestujúci z bratislavského letiska. Tí mali letieť ešte dopoludnia o 11:10, tiež nevedia, kedy poletia. Na sociálnej sieti, na stránkach cestovných kancelárií, však pod príspevkom o krste nového lietadla, ktoré letelo na Korfu, pribúdajú sťažnosti cestujúcich uviaznutých na letiskách. "Ešte keby aj lietalo, ako má, už viac ako hodinu sme mali letieť z Bratislavy a žiadna informácia, nič," napísal Michal. "To ste na tom dobre, my čakáme už 16 hodín na letisku Korfu," odpovedal mu Jakub. "Počuli sme, že na Korfu čakáte už od večera...Nám povedali, že pôjdeme o 23 večer," doplnil Michal. Rovnaké sťažnosti sú aj na stránke ďalšej cestovnej kancelárie.

Galéria fotiek (7) Zdroj: FB / Koala travel

"Ten váš vlajkový stroj stojí už druhý deň na Korfu a my na letisku bez jedla, batožiny, plienok, liekov a informácii. Delegátka nič nerieši a čakajú, kým príde opravár súkromným letom a ktovie či to bude vedieť opraviť," sťažuje sa Papo. "Tiež mám rodičov aj svokrovcov zaseknutých na letisku. To nemyslíte vážne, že nie ste schopní im tam zabezpečiť jedného delegáta, keď sa spojíte všetky cestovky, ktorý bude dávať informácie a zabezpečí, aby dostali jedlo a nápoje! Sú tam dôchodcovia a rodiny s malými deťmi, vyše 12 hodín trčia na letisku, dopredu sa vedelo, že tam budú dlhšie, prečo nedostali nejaké ubytovanie? Peknú vizitku si robíte pri riešení krízovej situácie," dodala Silvia.

Galéria fotiek (7) Zdroj: FB / Tip travel

Problémy priznalo aj bratislavské letisko. "Prílet klientov cestovných kancelárií (charterový let) z Korfu do Bratislavy, ktorý zabezpečuje dopravca AirExplore a ktorý mal pristáť v Bratislave o 0.50 h, je omeškaný. Dôvodom je stret lietadla s vtákom, ku ktorému došlo počas príletu lietadla z Košíc na Korfu. Letecká spoločnosť AirExplore sa preto snaží pre cestujúcich zabezpečiť náhradné lietadlo," uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová. Ako dodala, meškanie ovplyvnilo aj odlet dopravcu z bratislavského letiska do Larnaky, ktorý bol plánovaný v stred o 11:10. Letecká spoločnosť podľa slov hovorkyne poskytla cestujúcim poukážky na zakúpenie si občerstvenia na letisku.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

K celej veci sa vyjadrila aj samotná letecká spoločnosť Airexplore. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Martina Stulajtera je meškanie markantné a spôsobilo ho nasatie vtákov do oboch motorov lietadla. "Lietadlo je momentálne neletushopné na letisku Korfu. Je potrebné vykonať inšpekciu oboch motorov, čo je možné len s certifikovaným technikom so špeciálnym náradím. Takýto technik sa na ostrove Korfu nenachádzal, a preto spoločnosť vyslala technika z Ostravy súkromným lietadlom, ktoré v týchto chvíľach pristáva na Korfu. Ďalším problémom je momentálna situácia v európskom letectve, kde z mnohých príčin momentálne neexistuje voľná kapacita lietadiel," vysvetlil pre Topky.sk.

Galéria fotiek (7) Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Z toho dôvodu má a bude mať let výrazné meškanie. Avšak, spoločnosti sa podarilo zabezpečiť odlet španielskou spoločnosťou Albastar, ktorá by mala dopraviť dovolenkujúcich Slovákov z Korfu do hlavného mesta o 19:40 miestneho času. Rovnako priznal, že spoločnosť poskytla dotknutým cestujúcim občerstvenie podľa prevádzkových možností letiska Korfu, aj ubytovanie časti cestujúcich. "Žiaľ, nebolo možné zabezpečiť ubytovanie všetkým cestujúcim, z dôvodu, že na Korfu ale aj všeobecne na destináciách v oblasti Stredozemného mora jednoducho nie sú k dispozícii žiadne voľné kapacity. Uvedomujeme si vážnosť vzniknutej situácie, ktorá nás nesmierne mrzí. Ubezpečujeme, že celý tím spoločnosti sa snaží zo všetkých síl vzniknutú situáciu vyriešiť čo možno najskôr," uzavrel Stulajter.