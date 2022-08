Podpredseda parlamentu Laurenčík spôsobil v obchode faux pas: Odišiel bez platenia a dostal pokutu!

archívne video

Na celý incident upozornil regionálny štáb TV JOJ, ktorý sa nachádzal v Žiline. Politik pochádza z neďalekej Terchovej. Do Žiliny sa vybral na nákup, no dopadlo to skutočne nešťastne.

Galéria fotiek (2) Poslanec Milan Laurenčík

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Krádež či nedorozumenie?

Svedkovia sa začali sťažovať, že aktívneho politika vraj pristihli pri tom, ako kradne, no všetko bolo len jedno veľké nedorozumenie. Súčasný podpredseda parlamentu totiž z jedného z obchodov vyšiel bez toho, aby za tovar, ktorý si medzitým vložil do vrecka, zaplatil. Hoci to celé pre člena klubu SaS vyznieva veľmi nelichotivo, sám sa podujal na veľké vysvetľovanie o tom, čo sa vlastne stalo.

"Bol som kupovať nejaké skrutky, žiarovky, ktoré som si v obchodnom centre normálne navážil. Boli tam ale aj skrutky, ktoré nemali kód a boli v otvorenej krabičke. Štyri z nich som si zobral, lebo som také potreboval a chcel som sa pri pokladni opýtať, ako sa dajú odvážiť a či sa dajú kúpiť aj jednotlivo po kusoch," povedal v telefonáte štábu televízie Laurenčík. Ten sa potom, ako to už v takýchto prípadoch býva, rozhodol v centre poobzerať aj po inom tovare a na ten, ktorý mal vo vrecku úplne zabudol.

Opletačky s SBS-károm a platenie pokuty

"Prešiel som potom na konci pokladňou, pričom som za tie skrutky, ktoré som mal vo vrecku, nezaplatil, v dôsledku čoho ma zastavil SBS-kár," popisuje Laurenčík. Situáciu vysvetľoval aj pracovníkovi bezpečnostnej služby priamo na mieste. Zrejme však nedostatočne, keďže aj zaplatil poriadkovú pokutu. "Ten tovar mohol mať hodnotu od 20 do 40 centov. Nič som neukradol," vyjadril svoje presvedčenie Laurenčík. Sám uznáva vlastnú chybu a ako príčinu uvádza roztržitosť. Momentálne vraj rieši osobné a vážne starosti. Spomína tiež dôležité stretnutie, na ktoré sa vraj ponáhľal.