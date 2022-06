Infektológ tvrdí, že prípadov KORONAVÍRUSU môže na jeseň pribudnúť: Tvrdé opatrenia však nepredpokladá

"Nepredpokladáme, že by mal COVID-19 tak výrazne narušiť naše životy, ako tomu bolo predošlé dva roky," uviedol Sabaka. Nárast prípadov možno podľa neho očakávať každoročne, keďže ochorenie sa stalo endemickým, teda sa v populácii bude udržiavať.

"S najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k vzostupu nových prípadov a zrejme to bude spojené s tým, že sa objaví nejaký subvariant omikronu," vysvetlil infektológ. Nový subvariant podľa neho zrejme bude schopný nakaziť ľudí, ktorí už omikron v minulosti prekonali. Pravdepodobne však bude omnoho menej smrtiaci než pôvodný koronavírus. Podotkol tiež, že väčšina populácie už má vybudovanú nejakú imunitu, preto by ani v prípade nakazenia nemal hroziť ťažký priebeh vyžadujúci si hospitalizáciu. "Očkovaním a tým, že sme už veľká väčšina populácie prekonali koronavírus, sa jeho nebezpečnosť dostáva niekde na úroveň nebezpečnosti chrípky," ozrejmil Sabaka.

Pripustil, že v súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou môže dôjsť k zavedeniu nejakých opatrení, rozhodne však podľa neho nebudú také, ako po minulé roky. "My musíme byť pripravení a musíme mať pripravené nejaké plány, ale zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by museli byť prijímané nejaké vážnejšie opatrenia alebo že by sme tu mali nejaké lockdowny," doplnil.

Sabaka tiež priblížil aktuálnu situáciu na infektologickej klinike v bratislavskej Nemocnici akademika Ladislava Dérera na Kramároch, kde pracuje. Podľa jeho slov sú v súvislosti s covidom hospitalizovaní najmä starší ľudia, ktorí majú chronické ochorenia a neboli očkovaní. "Vďakabohu, je ich relatívne málo a dokážeme ich bez problémov absorbovať v rámci infekčného oddelenia a pľúcnej kliniky," ozrejmil s tým, že takýto počet pacientov vie nemocnica efektívne liečiť.