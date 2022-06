Infektológ Sabaka: Koronavírus ani opičie kiahne by nemali narúšať dovolenkovú sezónu

BRATISLAVA - Ochorenie COVID-19 ani opičie kiahne by nemali narúšať tohtoročnú dovolenkovú sezónu. Ako uviedol infektológ Peter Sabaka, po dvoch rokoch je cestovanie do zahraničia bezpečné. Ľuďom, ktorí covid neprekonali a nie sú zaočkovaní, však odporúča pred cestou sa zaočkovať. Dobrou správou pre dovolenkárov je podľa neho, že momentálne nie je v žiadnej krajine epidemiologická situácia výrazne horšia ako na Slovensku.

Situácia s cestovaním do zahraničia je dnes podľa Sabaku iná, pretože jednotlivé subvarianty a varianty nového koronavírusu sú po svete viac menej rovnomerne rozložené. "Čiže neexistuje nejaký variant alebo subvariant, ktorý by sme si na Slovensko mohli zavliecť," uviedol. Priblížil, že ľudia, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali alebo sú zaočkovaní, nemusia mať pri cestovaní obavy. "Aj keby sa nakazili, ochorenie by pre nich nemalo mať väčšie konzekvencie, ako keby sa nakazili napríklad chrípkou," vysvetlil.

Ostatným odporúča zaočkovať sa pred dovolenkou tromi dávkami vakcíny. "Pokiaľ má niekto poruchu imunitného systému, poprípade ide o starších ľudí alebo s viacerými chronickými chorobami, tak je možno vhodné v priestoroch, kde je viacej ľudí, aby nosili rúško alebo respirátor, aby sa chránili," dodal. Pripomenul, že očkovanie nechráni pred nakazením úplne, ale znižuje riziko ťažšieho priebehu.

Opičie kiahne podľa jeho slov ani zďaleka nepredstavujú také riziko ako COVID-19, pretože ide o menej nákazlivý vírus. Podotkol, že aj v krajinách, v ktorých sa nachádza, je ho relatívne málo a prípady stúpajú lineárne. "Je treba mať na pamäti, že vírus sa prenáša úzkym kontaktom s nakazeným. Neprenáša sa vzduchom tak ako COVID-19. Ak sa človek nevystavuje úzkemu kontaktu s viacerými ľuďmi v oblastiach s vyšším výskytom opičích kiahní, ako napríklad Londýn alebo Madrid, tak je riziko nákazy minimálne," ozrejmil infektológ.

"Vidíme, že klienti majú chuť cestovať, už teraz evidujeme zvýšený záujem aj o cestovné poistenie a zlepšujúca sa epidemická situácia a zmierňovanie opatrení v jednotlivých krajinách ich v tom len podporuje," uviedol generálny riaditeľ Union poisťovne Michal Špaňár. Túto sezónu je podľa poisťovne záujem najmä o Turecko, Egypt, grécke ostrovy, Cyprus, Taliansko, ale aj autom ľahko dostupné Chorvátsko. Záujem vzrástol aj o exotickejšie destinácie, ako napríklad Spojené arabské emiráty, Maurícius, Thajsko.