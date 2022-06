Koalícia ešte nemá dohodu na mene ombudsmana: Žitňanská kandidovať nebude

BRATISLAVA - Koalícia sa stále nedohodla na jednom mene kandidáta, ktorý by sa uchádzal o post verejného ochrancu práv. Čas na podávanie návrhov je do piatka (10. 6.). Uchádzači potrebujú podporu minimálne 15 poslancov Národnej rady (NR) SR. Poslankyňa zo Za ľudí Jana Žitňanská uviedla, že kandidovať nebude. Parlament by mal voliť nového ombudsmana na júnovej schôdzi.

V koalícii sa hovorilo o viacerých menách, napríklad o Žitňanskej. "Myslím si, že sú lepší kandidáti," povedala pre TASR s tým, že ďakuje všetkým, ktorí ju s ponukou oslovili. Podpredseda ľudskoprávneho výboru Peter Pollák (OĽANO) by chcel za ombudsmana Pavla Žilinčíka, ktorý bol členom Súdnej rady SR. S týmto návrhom prišiel aj na klub OĽANO. Myslí si, že by mohol byť prijateľný aj pre klub SaS. Žitňanská chcela na koaličnej rade rokovať o tom, či sú kandidáti, ktorých by mohli spoločne podporiť. Nevie o tom, že by bol kandidát, ktorý by už mal získaných 15 podpisov od poslancov. "Je potrebné, aby sme ako poslanci Za ľudí komunikovali s inými poslancami. Ešte budú prebiehať rokovania mimo koaličnej rady, budeme sa snažiť nájsť nejaký prienik," skonštatovala s tým, že pre ostatné koaličné kluby nie je problém zohnať 15 poslancov na podporu kandidáta.



Pollák tvrdí, že dôležitá je dohoda na koaličnej rade, no nevylučuje, že sa budú snažiť nájsť dohodu aj v parlamente medzi poslancami. Nechce, aby voľba dopadla tak, že sa prihlásia kandidáti, no poslanci nikoho nezvolia, ako to bolo v prípade komisára pre deti. Vtedy bola voľba opakovane neúspešná. V klube SaS sa rozprávajú s viacerými potenciálnymi kandidátmi. Pre TASR to uviedla poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS). "Koalícia nie je dohodnutá na jednom mene. My v SaS sa rozprávame s viacerými potenciálnymi kandidátmi, s ktorými vedú rozhovory aj ďalšie koaličné strany. Sme otvorení pomoci nominovať ich, ale je pochopiteľné, že priestor na nomináciu títo kandidáti hľadajú u najväčšej koaličnej strany, aby zvýšili svoje šance na úspech," skonštatovala.

Termín sa stále presúva

Šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský zatiaľ nepredpokladá, že by poslanci Sme rodina nominovali nejakého kandidáta. "Na posledných koaličných radách sa žiadne konkrétne meno v súvislosti s voľbou ombudsmana nespomínalo," povedal. Post ombudsmana nie je obsadený už viac ako dva mesiace. Doterajšej ombudsmanke Márii Patakyovej sa skončilo funkčné obdobie ešte 29. marca a opätovne kandidovať nebude. Kancelária verejného ochrancu práv upozornila, že jej na stole pribúdajú podnety, ktoré čakajú na zhodnotenie novým ombudsmanom. Prvý termín na podávanie návrhov pôvodne určili na 25. februára, odvtedy sa presúva.