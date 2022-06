Sulík vracia úder: Matovičov návrh je absurdný, budeme ho vetovať! Toto sú detaily vyjednávania o embargu

BRATISLAVA - Spájať zvyšovanie platov učiteľov so zvyšovaním daní na tabak, alkohol či hazard je absurdné. Uviedol to minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v reakcii na vyhlásenia ministra financií Igora Matoviča (OĽANO).

Balík lídra OĽANO bude SaS podľa slov Sulíka vetovať na vláde alebo v parlamente, požiada o jeho stiahnutie. Verí, že partneri to budú rešpektovať. Potvrdenie o tom má mať od lídra Sme rodina Borisa Kollára.

Súvis medzi platmi v školstve a vyššou daňou Sulík nevidí

"Keď chcú učitelia viac zarábať, mali by učiť svojich žiakov viac fajčiť, piť a hazardovať, lebo potom budú mať viac na platy. To je, samozrejme, vtip," povedal Sulík. Do štátneho rozpočtu idú podľa jeho slov omnoho vyššie príjmy už len z titulu inflácie. Podčiarkol, že tie by sa mali využiť na platy učiteľov.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Maarty

Súvis medzi platmi v školstve a vyššou daňou z liehu a ďalších nevidí. Vie si potom predstaviť debatu, že po zvýšení jedných daní by sa znížili iné poplatky. Poukázal na prípad Českej republiky, ktorá zvýšila daň z tabaku. Podľa Sulíkových slov mala napokon rovnaké výnosy ako pred desiatimi rokmi.

Archívne VIDEO Treba vytvárať tlak na SaS, lebo nás vedú do záhuby, tvrdí Matovič

Minister financií avizoval, že na najbližšiu vládu predloží v jednom balíku návrh na desaťpercentné zvýšenie platov v školstve spoločne s návrhom na zdanenie hazardu, liehu, ruskej ropy a regulovaný odvod. Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) mrzí, že šéf rezortu financií si opäť robí z učiteľov rukojemníkov a z platov učiteľov divadlo, aby zakryl rozvrat verejných financií. Strana SaS hovorí o vydieračských praktikách, ktoré odmieta.