Igor Matovič opäť zaútočil na prezidentku Čaputovú: Konala z pomsty! Hlas to vidí inak

BRATISLAVA - Ceny plynu budú veľký problém, ktorý budeme riešiť. Vicepremiér a šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO) to uviedol v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Vyhlásil, že v prípade plynu nebude možné zastropovať ceny pre domácnosti tak, ako pri elektrickej energii. Okrem toho okomentoval aj veto návrhu protiinflačného balíčka, ktorý prezidentka vrátila do parlamentu.

"Pri plyne nevieme ísť úplne touto logikou. Bude to veľký problém, ktorý budeme riešiť," povedal Matovič. Šéf OĽANO zopakoval, že ho mrzí prístup prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá vetovala takzvaný protiinflačný balík. "Zrejme z pomsty sa rozhodla sabotovať pomoc rodinám," vyhlásil. Tomáš reagoval, že ide o opatrenie, ktoré je určené len pre určitú skupinu ľudí. "Pani prezidentka vníma, že tento balík nie je protiinflačný," dodal. Nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase-SD sú podľa jeho slov ochotní rokovať o podpore. Tomáš to však podmieňuje rozšírením pomoci o mimoriadnu valorizáciu starobných dôchodkov a životného minima.

Igor Matovič na vládu preloží návrh na zvýšenie daní pre firmy a vyššie platy učiteľov

Šéf rezortu financií to považuje za alibizmus. "Nechcem pristúpiť na argumentáciu, že len keď budeme rokovať s ĽSNS, tak balík prejde. Sme parlamentná demokracia a parlament sa rozdeľuje jedinou čiarou. Sú poslanci, ktorí chcú podporiť rodiny a tí, ktorí bojujú proti pomoci rodinám," reagoval Matovič.

Hlas-SD podľa Tomáša pripravuje vlastný poslanecký návrh na zvýšenie platu učiteľov. Na margo sporov medzi Matovičom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) povedal, že pri nich vždy trpí nejaká skupina obyvateľov. Teraz sú to učitelia. Hlas by podľa Matoviča mohol svoj návrh na zvýšenie platov pre učiteľov predložiť najskôr na septembrovú schôdzu.

Platné ako mŕtvemu zimník

Platný by bol najskôr v novembri, a to bude učiteľom "platné ako mŕtvemu zimník". Lepšiu cestu vidí v opätovnom predkladaní svojho návrhu na rokovania vlády. SaS, ktorá návrh blokuje, sa podľa ministra musí nakoniec zlomiť."Čo pomôže učiteľom, keď to budete stále predkladať a Sulík vetovať? A bude to takto trvať týždne a týždne. Tiež im nič nepomôžete," skonštatoval Tomáš. Hoci Hlas nemá v parlamente väčšinu, návrh predloží. "Keď ste im to vy sľúbili, tak my budeme plniť váš sľub," povedal. Na mimoriadnej schôdzi parlamentu bude Hlas-SD hlasovať za odvolanie Sulíka. Poslanci OĽANO budú podľa Matoviča pri hlasovaní slobodní.