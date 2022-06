Veľká predpoveď na LETO: Mimoriadne teplo a veľké sucho! Prvá vlna horúčav udrie už čoskoro

Meteorologické leto sa začína už dne 1. júna a nasleduje po veľmi teplom a suchom máji. Leto by nemalo byť iné. Teploty sa vyšplhajú ešte vyššie. Meteorológ Pavel Matejovič pre Topky predpovedal, aké leto náš čaká.

Leto bude nadpriemerne teplé

"Podľa európskych a amerických prognostických modelov by mal doterajší charakter teplého počasia pokračovať a leto (jún-august) by malo skončiť ako teplotne silne nadnormálne s odchýlkou +2 až +3 °C od dlhodobého priemeru. Veľmi teplo by malo byť hlavne vo vnútrozemí európskeho kontinentu," uviedol pre Topky Matejovič.

Galéria fotiek (3) Predpokladané teplotné odchýlky od dlhodobého priemeru v lete v oblasti Európy

Zdroj: copernicus.eu

Rozhodujúci vplyv na počasie v lete by mala mať podľa Matejoviča subtropická azorská tlakový výš, ktorej hrebeň by sa mal vysúvať hlboko do európskeho vnútrozemia. "Zároveň by sa mal v oblasti Škandinávie udržiavať vyšší tlak. Takéto rozloženie tlakových útvarov by malo zablokovať frontálne systémy z Atlantiku, ktoré k nám v lete prinášajú vlhký a chladnejší vzduch. Celkovo by malo byť teda leto aj suché okrem lokalít, kde sa budú vyskytovať búrky," uviedol.

Prvá vlná horúčav udrie už čoskoro

Sucho je na väčšine územia Slovenska už aj teraz. "Pričom aj na relatívne malom území sú veľké rozdiely. Napríklad kým v južnej časti malokarpatskej oblasti v máji spadlo relatívne dosť zrážok, neďaleko v Podunajskej nížine prevládalo sucho. Podobné podmienky budú aj v lete, pričom sucho sa v niektorých lokalitách môže ešte viac zintenzívniť," konštatuje Matejovič.

Galéria fotiek (3) Predpokladané odchýlky atmosférických zrážok od dlhodobého priemeru v lete v oblasti Európy

Zdroj: copernicus.eu

Počas leta sa vyskytnú pravdepodobne aj vlny horúčav, ktoré zvyšujú výpar vody z pôdy. "Horúco bude v lete najmä vo väčších mestách, hlavne v Bratislave. Kto chce teda uniknúť pred horúčavami, mal by leto tráviť v horských oblastiach alebo aspoň na vidieku. Prvú vlnu horúčav modely predpokladajú v druhej júnovej dekáde," dodal.