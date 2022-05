Tragické pondelkové ráno na slovenských cestách: Mnohé dopravné nehody! Hlásia obete, vodiči si počkajú v kolónach

BRATISLAVA - Pondelkové ráno na mnohých slovenských cestách nie je vôbec príjemné. Motoristov obmedzujú viaceré nehody, a to ako v hlavnom meste, tak aj mimo neho. Ba čo viac, prvá tragická dopravná nehoda sa stala aj na novom obchvate Bratislavy. Okrem toho, jedna z nehôd bola dokonca tragická. Kolízie však spôsobili mnohé obmedzenia či dokonca uzávery.

Tragické pondelkové ráno. Tak by sa dalo opísať to, čo sa dialo na mnohých slovenských cestách. Mnohé nehody, dokonca aj smrteľné, zranení, aj kolaps dopravy - aj to čakalo na motoristov v pondelok ráno.

Jedna z nehôd sa stala v trenčianskom kraji v smere od Bánoviec nad Bebravou tesne pred obcou Dolné Naštice. Išlo o nehodu osobného a nákladného motorového vozidla. "Vozidlá tvoria prekážku v cestnej premávke a cesta je momentálne NEPREJAZDNÁ. Obchádzka bude riadená políciou cez obec Pravotice a Rybany. Rešpektujte pokyny polície a jazdite opatrne," informovali trenčianski policajti na sociálnej sieti.

VODIČI POZOR !!! V smere od Bánoviec nad Bebravou tesne pred obcou Dolné Naštice sa stala dopravná nehoda osobného a... Posted by Polícia SR - Trenčiansky kraj on Sunday, May 29, 2022

Tragická dopravná nehoda sa však stala na novovybudovanom obchvate Bratislavy, konkrétne na rýchlostnej ceste R7 od Šamorína v smere do Bratislavy. Išlo o kolíziu kamióna s dvomi osobnými autami, ktorá si vyžiadala život jednej osoby. Na mieste aktuálne zasahuje polícia. "Bratislavskí policajti aktuálne zasahujú pri tragickej dopravnej nehode, ku ktorej došlo na 26 km diaľnice R7 smerom do Bratislavy. Podľa doterajších informácií malo dôjsť k nárazu kamióna do dvoch osobných motorových vozidiel. V dôsledku nárazu utrpela jedna osoba zranenia, ktorým na mieste podľahla," uviedol hovorca bratislavskej polície Michal Szeiff.

Galéria fotiek (2) Nehoda na D7

Zdroj: FB/Polícia - Bratislavský kraj,

Situáciu na bratislavských cestách komplikovali aj ďalšie nehody. Reťazová nehoda piatich áut sa totiž stala pri Vajnorskom jazere, na diaľnici D1 v smere zo Senca do Bratislavy. Podľa Zelenej vlny si vodiči počkajú v kolóne ai 40 minút. "Obchádza sa len v pravom pruhu. V smere od Senca sa tvorí kolóna, zdržanie narástlo na vyše 40 minút. V stojacej kolóne nezabudnite na uličku záchrany," informuje vlna. Motoristi si počkajú aj v kolóne, ktorá je dôsledkom nehody za Sencom v smere na Viničné, v križovatke na D1.

#NEHODA: na vjazde do Bratislavy po D1, na 14 kilometri, na križovatke Zlaté piesky v ľavom pruhu v smere k Avionu sa zrazilo 5 áut. Obchádza sa len v pravom pruhu. V smere od Senca sa tvorí kolóna, zdržanie narástlo na 50 minút. V stojacej kolóne nezabudnite na uličku záchrany. pic.twitter.com/D4aDZay8BD — Zelená vlna (@zelenavlna) May 30, 2022

Kolóna sa tvorí aj na trase z Bernolákova do Bratislavy okolo Ivanky pri Dunaji, kde si vodiči počkajú asi 20 minút. V hlavnom meste treba počítať s približne desaťminútovým zdržaním aj pred kruhovým objazdom smerom z Rybničnej na Vajnorský nadjazd a na Račianskej smerom do centra.

K zrážke osobného vlaku s osobným motorovým vozidlom došlo v pondelok ráno na železničnom priecestí v obci Vaniškovce v okrese Bardejov. Jedna osoba utrpela zranenia a bola v opatere rýchlej zdravotnej pomoci (RZP). Informovalo o tom operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Zrážka bola ohlásená o 6.36 h, na mieste zasahovalo päť príslušníkov z hasičskej stanice Raslavice s jedným vozidlom. Osobný vlak smeroval z Bardejova do Prešova.