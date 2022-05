Žena sa zapojila do internetovej súťaže: Narazila na podvod, takmer prišla o úspory! Veľké varovanie aj pre ostatných

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images, Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

BRATISLAVA – Niektorí už dovolenku majú zakúpenú niekoľko týždňov či mesiacov pretým, ako naplno prepukne sezóna, iní sa spoliehajú na takzvané last minute ponuky za výhodné ceny. Nájdu sa však takí, ktorí skúšajú šťastie v hre a zapájajú sa do súťaží, v ktorých by mohli letnú dovolenku vyhrať. V takom prípade však treba zbystriť pozornosť. Aj táto sféra sa totiž stala atraktívnou pre podvodníkov.