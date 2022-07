Žena zistila, že jej manžel klamal o práci! Skutočný ŠOK však ešte len prišiel, dokonca nebol ani muž

JAKARTA - Ženu z Indonézie čakalo po desaťmesačnom manželstve nepríjemné zistenie. Dozvedela sa, že celý ten čas žila v jednej obrovskej lži. I keď jej manžel tvrdil, že je chirurg a obchodník, ukázalo sa, že je to lož. Jen manžel dokonca nebol ani muž.

Žena s iniciálami NA, sa so svojím budúcim manželom zoznámila na zoznamovacej aplikácii. Prešla iba krátka doba a pár sa zosobášil. Nebol to však štátny obrad, pretože ženích nebol schopný doložiť dokumenty potrebné takýto sobáš. Tak vstúpili do manželstva prostredníctvom náboženskej ceremónie, ktorú štát ale neuznáva.

AA svoju ženu ubezpečoval, že je chirurg a že vyštudoval v USA. Tvrdil jej tiež, že úspešným podnikateľom obchodujúcim s uhlím. Lenže rodičia NA, ku ktorým sa nasťahovali, boli voči AA podozrievaví. Tak sa pár nakoniec presťahoval na Sumatru.

AA však v tej dobe vylákal od rodičov NA a ich dcéry vysokú čiastku peňazí. Celkovo to boli 300 miliónov rupií (vyše 11-tisíc eur), píše India Times.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

V intímnych chvíľach jej zaväzoval oči

Rodičom NA však v apríli došla trpezlivosť a AA nahlásili na polícii. Svoju manželku držal niekoľko mesiacov v dome na Sumatre. AA sa napokon policajtom priznal, že je žena. NA pri výsluchu policajtom dosvedčila, že pri sexe musela mať vždy zaviazané oči. Pred stykom AA pozhasínal všetky svetlá. AA v skutočnosti žena známa pod iniciálami EY, sa 14. júna dostavila na súd v meste Jambi. Rozsudok zatiaľ nepadol.