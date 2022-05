ONLINE Prvá skúška pre Matovičov balík: Poslanci ho schválili! TOTO je ďalší postup, ZA boli aj kotlebovci

BRATISLAVA - Parlament dnes posunul k tzv. protiinflačnýbalík z dielne ministerstva financií do 2. čítania. SaS s ním aj naďalej nesúhlasí, no vetovať bude zrejme len mimoriadnu daň z ruskej ropy. Igor Matovič včera na tlačovke uviedol, že podľa predpisov EÚ nie je možné pristúpiť na návrh SaS a veto teda stále ostáva v hre.

EÚ neumožňujú zníženie DPH na motorové palivá. Ministerstvo financií preto nemôže súhlasiť s návrhom SaS využiť mimoriadne zdanenie spracovania ruskej ropy na zníženie DPH na palivá z 20 na osem percent. Strana znížením DPH podmienila súhlas so zdanením ruskej ropy, povedal šéf financií Matovič.

12:15 Ak vy nedáte obciam, ale rodinám, tak obce potom tým rodinám aj tak vezmú, hovorí Sloboda. "Toto považuje za strašenie," povedal. "Myslím si, že absolútna väčšina samospráv to zvládne," uviedol.

12:14 "Ak by sme videli, že sa to míňa účinku a že učitelia majú učiť kvalitne deti počas hlavného času a nie voľného času, tam môžeme debatovať a znížiť príspevky na voľný čas napríklad na euro a to decko tam chodiť nebude. Má to v rukách váš minister (školstva Gröhling, pozn. red.)," uviedol Matovič na námietky Slobodu.

12:06 Aktuálne prebieha zasadanie výboru pre vzdelávanie. Návrh predkladá Igor Matovič. "Výbor odporúča návrh schváliť," uviedol spravodajca. Aktuálne prebieha rozprava, prihlásil sa Radovan Sloboda z SaS.

11:40 Na voľnočasové aktivity by mali dostať deti od päť do 18 rokov každý mesiac 50 eur. Návrh zákona podporilo 82 zo 133 prítomných poslancov. Návrh poslanci prerokujú v druhom čítaní. Súčasťou návrhu sú aj zvýšené prídavky na deti a vyšší daňový bonus.

11:24 Igor Matovič si už stihol dať status na sociálnej sieti. "Rodiny : Geissovci... zatiaľ 3:0," napísal.

11:17 Poslanci Smeru sa zdržali, proti bol celý klub SaS. Poslanci Sme rodina, OĽaNO, Za ľudí hlasovali za. Návrh mal podboru aj kotlebovcov a členov Republiky. Väčšina poslancov Hlasu za zdržala.

11:12 Poslanci schválili protiinflačný balík v 1. čítaní. Návrh ide teraz na výbory a potom budú poslanci pokračovať v 2. čítaní.

11:09 O mimoriadnej dani z ruskej ropy sa bude hlasovať zajtra. Poslanci to odsúhlasili všeobecným súhlasom. Nasleduje hlasovanie o protiinflačnom balíku v 1. čítaní.

11:02 Dá sa očakávať aj to, že žiaden sociálny balík nebude, pretože proces je veľmi pochybný a legislatíva môže skončiť na Ústavnom súde SR. V diskusnej relácii TV Markíza to cez víkend povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. "Myslím si, že tým, ako je ten proces hrubo porušený, je to vec, ktorá na Ústavnom súde môže pristáť," skonštatovala Kolíková.

10:58 SaS pripravila ďalší návrh v prípade zníženia DPH na ruskú ropu, informoval Dennik N. Návrh by znižoval spotrebnú daň benzínu a nafty tak, aby z toho profitovali koncoví užívatelia. “Návrh nie je v žiadnej kolízii s právom EÚ, znížili by sme sadzby spotrebnej dane tak, aby boli nad minimálnou sadzbou," uviedol Viskupič. "Chceli by sme mať odpoveď do 11:00 h. tak, aby sme si vedeli pri najbližšom hlasovaní uplatniť veto."

10:55 O jedenástej prebehne hlasovanie o protiinflačnom balíčku v 1. čítaní. Ak návrh prejde, pôjde na výbory a potom bude nasledovať 2. čítanie. "Uvidíme, možno to bude schválené," uviedol včera Matovič s tým, že možno to schvália poslanci už dnes.

Navrhované zníženie DPH na pohonné látky predpisy EÚ neumožňujú

Matovič upozornil na smernicu EÚ, ktorá upravuje možnosti znižovania DPH. "Môžete hľadať sprava doľava, žiadna možnosť na zníženie sadzieb DPH na pohonné látky tam nie je," povedal Matovič. Upozornil aj na list, ktorý v apríli poslala Európska komisia jednotlivým štátom a v ktorom na tento problém upozorňuje. Podľa Matoviča bol reakciou na zníženie DPH na motorové palivá v Poľsku, no Slovensko by sa podľa neho malo správať "dospelo" a dodržiavať pravidlá.

Galéria fotiek (6) Igor Matovič

Keďže nie je možné znižovať DPH na motorové palivá, navrhol strane SaS, že výnos zo zdanenia ruskej ropy využije na platy zdravotných sestier, lekárov a učiteľov. Podľa prepočtov ministerstva by mala v tomto roku daň priniesť približne 180 miliónov eur a v ďalších dvoch rokoch 300 miliónov eur. Rozdielne údaje prezentované analytikmi vysvetlil minister konzervatívnosťou Inštitútu finančnej politiky. Ten odhaduje výnos dane na 58 miliónov eur v tomto roku a 24 miliónov eur v budúcom.

Od SaS očakáva, že bude s návrhom súhlasiť a nebude blokovať zdanenie Slovnaftu profitujúceho v súčasnosti z lacnejšej ruskej ropy. Pokiaľ sa zákon, o ktorom má rokovať Národná rada SR v nasledujúcich dňoch, neschváli, príde podľa neho Slovensko iba za jún približne o 30 miliónov eur. "Pevne verím, že SaS odloží škriepky bokom, uzná svoju chybu a podá pomocnú ruku sestrám a učiteľom," dodal Matovič s tým, že v prípade, ak Slovnaft zdvihne ceny, ministerstvo financií spustí cenovú reguláciu a ceny zastropuje.

SaS trvá na vetovaní

Stranu Sloboda a Solidarita mrzí, že Matovič svoje výhrady nekomunikoval najprv jej, ale ich používa na to, aby opäť raz verejne útočil na svojho koaličného partnera. Matovič na tlačovke uviedol, že to komunikoval s dvoma predstaviteľmi SaS, nie však Richardovi Sulíkovi.

"Našou snahou bolo znížiť DPH z cien benzínu a nafty na 8 %. Napriek tomu, že k tomuto kroku pristúpilo Poľsko, Igor Matovič je proti. Na koaličnej rade sa dokonca rozprávalo o období do konca roka, čo by sa dalo vyjednať aj s EÚ. Sme samozrejme otvorení zníženiu či pozastaveniu akejkoľvek inej dane. Ak však nebude dohoda na znížení dane v takom rozsahu, ako sme navrhli, zavedenie dane z ropy vetujeme," uviedol predseda SaS Sulík.

Na vyššie platy sestier, lekárov a učiteľov mal podľa SaS myslieť minister financií pri príprave rozpočtu. "Navyše, predtým tvrdil, že z výnosu z dane z ropy chce financovať daňový bonus a voľnočasové poukazy, teraz tvrdí, že tieto peniaze chce dať na vyššie platov učiteľov či sestier. Minister financií jednoducho klame, pretože zvyšovanie platov pre učiteľov a zdravotných pracovníkov blokuje už vyše roka," doplnil predseda finančného výboru Marián Viskupič.

Protiinflačný balíček môže skončiť na Ústavnom súde

Dá sa očakávať aj to, že žiaden sociálny balík nebude, pretože proces je veľmi pochybný a legislatíva môže skončiť na Ústavnom súde SR. V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. "Myslím si, že tým, ako je ten proces hrubo porušený, je to vec, ktorá na Ústavnom súde môže pristáť," skonštatovala Kolíková. Problém je podľa nej v tom, že o návrhu sa rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Viac to nechcela komentovať. Balík sa mal podľa nej nastaviť pre ľudí, ktorí sú naozaj v núdzi, teda aj pre seniorov či nezamestnaných. Nemyslí si, že zameranie na rodiny s obrovským balíkom je správnou cestou.