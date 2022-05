Dzurinda je sklamaný z politiky v Maďarsku: Rútia sa cestou ako my za Mečiara, TOTO si myslí o vyhrážkach jadrom z Ruska

Bývalý premiér za SDKÚ Dzurinda bol hosťom v podcaste europoslanca Ivana Štefanca za KDH pod názvom Únia inak. Hneď po niekoľkých sekundách bol Dzurinda konfrontovaný s otázkou, či je možné že sila ruskej armády pochádzala z poloprávd a propagandy.

"Tu by som sa trošku bál kalkulovať. Sú to zbrane nesmierne ničivé. Každý systém má istú mieru odolnosti alebo pravidiel, ktoré ho limitujú. Je to tak aj v prípade ruských nukleárnych zbraní. Je tam istý viacstupňový systém. Pravdepodobnosť toho, že nejaký pomätenec z večera na ráno niečo spácha predsa len nie je nejaká reálna. Na druhej strane by som to ani nepodceňoval. Je dôležité, aby sme sa podľa toho aj správali. Podstatné je, aby sme pokračovali na tenkom ľade pomoci Ukrajine, ale bránime sa tomu, aby sme sa stali priamym účastníkom tohto konfliktu," zhodnotil aktuálnu situáciu v prípade konfliktu na Ukrajine Dzurinda.

Podľa Dzurindu by sme ako štát však nemali ani len náznakom začať nejakú príčinu, aby došlo k reálnemu použitiu jadrových zbraní zo strany Ruska. "Na druhú stranu som presvedčený, že aj ľudia v Kremli a v tomto kremeľskom gangu vedia o sile USA z tohto istého hľadiska. Všetci máme blízkych a príbuzných. Podstatné je si uvedomiť, že nebudeme to my, kto to prehráme. Nemôžeme to prehrať. Ak to bude maratón na 43 kilometrov, tak my zabehneme 44. Ak to bude maratón na 5 rokov, tak to my vydržíme 6. V tomto nemôžeme uhnúť," povedal expremiér, ktorý si sám svoje kilometre na reálnych maratónoch a pretekoch odbehal či odbicykloval.

Dzurinda však nezabudol ani na donedávna plného podporovateľa Vladimira Putina, maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorého len pred pár týždňami opäť zvolili občania do funkcie. "Orbán zašiel priďaleko. My sme si to užili na Slovensku s mojím predchodcom (Vladimír Mečiar, pozn. red.). Tlačil na nás, všetci sme mu mali ísť po ruke, využíval na to aj národné témy. Ťažko sa bolo tomu vzoprieť. Dnes to vidím až ukážkovo, ako táto „robustná politika“ deformuje pravidlá a tú krajinu bude ťahať kdesi, kde to budú potom ľudia ľutovať. Orbán už nemá silu, aby to korigoval a to je nebezpečné," vyjadril obavy expremiér.

Dnes sa podľa Dzurindu dostávame trochu na rázcestie. "Neviem, ako sa z toho dostaneme, nie som právnik. Ale jedno ako politik cítim – že to ďalej takto s Orbánom nebude. Už sa vyšachoval z Európskej ľudovej strany a teraz sa vyšachoval z Európskej únie. Nemôže si Orbán myslieť, že bude vetovať všetko, ako bude chcieť. Nájdeme spôsob, nájdeme ho...," tvrdí presvedčený Dzurinda s tým, že tak, ako kedysi na jednej zo stoličiek klubu V4 chýbal Mečiar, teraz je pripravený na to, že tam bude chýbať Orbán.

"Maďarsko sa vydalo veľmi zlou cestou, nie len kvôli Putinovi, ale aj pre domáce prostredie. Brániť médiám, univerzitám, inštitúciám, tlačiť na tento priestor ... toto nie je dobré pre Maďarsko," dodal.