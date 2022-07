VIDEO Debata Mečiara a Klausa sa skončila fiaskom: Urazený odchod spred kamier a ostrý odkaz moderátorom!

VIDEO Mečiar s Klausom odišli z debaty v pomerne napätej nálade:

Celá televízna debata bola organizovaná zo strany RTVS pri príležitosti 30. výročia vzniku samostatného Česka a Slovenska. Kým začiatok relácie sa viedol štandardným tempom a dvojica odpovedala na otázky moderátorov, po istom čase sa české osadenstvo (Klaus) začali v horúcom kresle pomerne "ošívať".

Otázky divákov mali vraj iný pôvod, Mečiar súhlasil

Klaus začínal odporovať ďalšiemu pokračovaniu v debate, keď prešla hodina rozhovoru. "Povedali ste, že to bude hodinový rozhovor a už sme tu skoro hodinu a pol," povedal Klaus moderátorke. Dvojica pritom vedela aj o tom, že po relácii nasleduje politologické okienko v sprievode dvoch odborníkov - Mariána Leška a Júliusa Gembického. Tí mali debatu zhodnotiť, čo si však ešte pred samotným koncom debaty chcel "vychutnať" aj Mečiar. "Čo sa tu budú Gembický a Leško vyjadrovať k tomu, čo sme dneska povedali? Robia tu špinavú robotu 30 rokov, nech robia ďalej," rozčúlil sa bývalý slovenský premiér.

Ten sa navyše pripojil ku Klausovi a pôvod diváckych otázok v zápale hnevu pripísal práve dvojici politických komentátorov. Na niečo také pritom nemali ani jeden relevantný dôkaz. Moderátorka Martina Jančkárová však viackrát dala Mečiarovi a Klausovi najavo, že otázky sa pýtajú v dobrom, a hlavne preto, aby aj diváci dostali fundované odpovede.

Duo expremiérov však odmietalo prijať fakt, že otázky sú nezaujaté. "Nie je možné vysvetľovať niečo hluchým a slepým a zdá sa, že vy nepočúvate naše odpovede ... nepočúvate," zopakoval Klaus.

Otázka, ktorá zdvihla zo stoličiek obidvoch

Jančkárová si však neodpustila ešte poslednú otázku na Mečiara ohľadom minulosti Slovenska, ktoré sa takmer nedostalo do EÚ. V 90. rokoch nás navyše označovali za "čiernu dieru Európy". Na otázku, ako toto obdobie vníma Mečiar odpovedal bývalý šéf HZDS, že to bol "veľký úspech". To či bolo "úspechom" aj to, že sme sa skoro nedostali do európskeho spolku, "zhodnotil" Mečiar smiechom. "Prosím vás, nevyprávajte hlúposti!" zakričal na moderátorku a rozhodil rukami Mečiar.

Po ďalších hlasnejších poznámkach sa napokon dvojica zdvihla zo stoličiek a spred kamier odišla, no na záver si Mečiar ešte neodpustil jednu poznámku k moderátorke. "Prosím vás, už sa preberte a vnímajte ozajstné problémy Slovenska a nie tie vaše mediálne..." povedal ešte vo vysielaní Mečiar.