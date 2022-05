Slovensko chce vidieť Ukrajinu ako víťaza vojny: Pomoc budeme poskytovať aj naďalej

BRATISLAVA - Naďalej urobíme všetko, čo je v našich silách, aby Ukrajina vyšla z tejto vojny ako víťaz a Rusko bolo porazené. Premiér SR Eduard Heger (OĽANO) to uviedol v reakcii na videopríhovor ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského poslancom Národnej rady (NR) SR.

"Ak demokratické krajiny nepoľavia v pomoci Ukrajine, ak Ukrajina dostane zbraňové systémy, ktoré potrebuje, podarí sa jej zahnať ruskú armádu tam, kde bola pred 24. februárom," zdôraznil predseda vlády na sociálnej sieti.

Pýta sa, ako je možné, že niektorí ľudia na Slovensku a v parlamente schvaľujú ruskú agresiu. "Absencia ľudskosti a súcitu u týchto ľudí pre mňa znamená výstrahu, že by sa neštítili dopustiť ohavných činov aj na vlastnom národe," dodal. Zároveň pripomenul obrovskú ochotu ľudí postaviť sa zlu na odpor, brániť slobodu a ľudskú dôstojnosť.

Ukrajinský prezident Zelenskyj sa Slovensku poďakoval za solidaritu a pomoc, ktorú poskytuje Ukrajine. Vo videopríhovore poslancom NR SR zároveň vyzval na pokračovanie pomoci, a to v obrannej oblasti, v téme sankcií i v podpore európskej perspektívy Ukrajiny. Vyzval Slovensko, aby bolo hlasom Ukrajiny v EÚ.

Ukrajina dostane od SR pomoc, ktorú bude vedieť poskytnúť

Ukrajina dostane od Slovenska takú pomoc, akú bude vedieť naša krajina poskytnúť. Zhodli sa na tom minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) a šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS). Naď tvrdí, že diskusia o poskytnutí stíhačiek Ukrajine neprebieha. Korčok zopakoval, že Ukrajine treba dať kandidátsky status na vstup do EÚ. Zároveň sa poďakoval Národnej rade (NR) SR, že umožnila ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému vystúpiť pred poslancami.

Podľa Naďa sa aktuálne s partnermi rieši poskytnutie techniky v prípade, že by sme dostali náhradu. Tvrdí, že diskusia o poskytnutí stíhačiek Mig-17 neprebieha. Ukrajina má podľa neho priority skôr v pozemnej bojovej technike, keďže boje aktuálne prebiehajú najmä medzi delostrelectvom.

Náš postoj v súvislosti s podporu Ukrajiny je podľa Korčoka jasný. "O všetkom ďalšom sa rokuje, všetko ďalšie zvažujeme, ako to urobiť tak, aby bol zachovaná obranyschopnosť SR. To, čo Ukrajinci potrebujú a my môžeme poskytnúť, poskytneme," reagoval Korčok na výzvy Zelenského na ďalšiu pomoc

Posolstvo prezidenta bolo podľa ministra zahraničných vecí jasné. "Vidíte lídra krajiny, ktorá je vo vojne. Srší z neho odhodlanie, musí držať morálku vojakov, ale musí dávať aj celému národu nádej, že vojna bude mať víťazný koniec pre Ukrajinu, Európu aj ostatné krajiny, ktoré za Ukrajinou stoja," vyhlásil v reakcii na príhovor.

Hovoriť o budúcnosti Ukrajiny v EÚ je podľa Korčoka nevyhnutné. "Ukrajine treba dať kandidátsky štatút. Netreba to rozrieďovať," povedal Korčok s tým, že Ukrajinci chcú byť členom EÚ. "Je to aj o nás, pretože sme povedali a platí, že sme otvorení voči každej krajine, ktorá splní podmienky, a to platí aj pre Ukrajinu," dodal.

Koalícia navrhla pozastaviť skupiny priateľstva s Ruskom a Bieloruskom

Koalícia chce pozastaviť činnosť skupiny priateľstva s Bieloruskom a skupiny priateľstva s Ruskou federáciou v rámci slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie. Skupiny by nemali fungovať, kým sa neskončí vojenská prítomnosť Ruska na území Ukrajiny. Koalícia to navrhla v rámci doplnenia návrhu uznesenia NR SR, ktorým chce odsúdiť činy Ruskej federácie. Pozmeňujúci návrh týkajúci sa skupín podpísali poslanci z SaS, Za ľudí a OĽANO.

Súčasťou uznesenia je aj odsúdenie činov prezidenta Ruska Vladimira Putina, ozbrojených síl Ruskej federácie a jej veliteľov voči zvrchovanému a demokratickému štátu Ukrajina "ako akt bezdôvodnej vojenskej agresie vrátane zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov".

Rusko podľa predsedníčky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej agresívnym aktom na Ukrajine pošliapalo medzinárodné pravidlá a princípy demokracie. "Je pre nás neakceptovateľné udržiavať naďalej vzťahy s režimom, ktorého kroky smerujú k totálnemu spustošeniu krajiny a k vyhladeniu jej obyvateľstva," vyhlásila v pléne NR SR. Dodala, že nemáme záujem o interakciu vo forme priateľských zväzkov a nemáme dôvod nadväzovať osobné kontakty s poslancami Ruska a Bieloruska.

Uznesenie odsudzujúce činy Ruska navrhla doplniť aj opozícia. Podpredseda NR SR Juraj Blanár (Smer-SD) podal pozmeňujúci návrh, ktorým chce docieliť, aby NR SR vyzvala predstaviteľov EÚ a jednotlivých štátov európskeho kontinentu vyvíjať "maximálne úsilie na dosiahnutie mieru a skončenie tohto konfliktu čím skôr". Súčasťou návrhu je aj výzva pre všetky štáty, ktoré v rámci svetového spoločenstva môžu prispieť k mierovému riešeniu.