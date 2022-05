Na slovenských školách sa vzdeláva 9732 žiakov z Ukrajiny: Školský semafor sa pozastavil

Z vyše 9700 žiakov z Ukrajiny, ktorí sa vzdelávajú na Slovensku, je 1581 v materských školách, 7287 na základných školách a na stredných školách sa vzdeláva 864 žiakov. "Najviac z nich chodí do škôl v Bratislavskom kraji, a to 1846 žiakov, najmenej je ich v Banskobystrickom kraji, kde sa vzdeláva 573 ukrajinských žiakov," uviedol rezort školstva. V priemere na každej základnej škole pribudlo na celom Slovensku 800 žiakov, na každý ročník v každom kraji to vychádza na 60 – 100 žiakov z Ukrajiny. Výnimkou je podľa ministerstva školstva Bratislavský kraj, kde je to 200 žiakov na ročník.

V školách sa zamestnalo 230 zamestnancov, z toho 117 začalo pracovať hneď po začatí vojenského konfliktu. "Najčastejšie pracujú ako prevádzkoví a pedagogickí zamestnanci. Z nich 57 najčastejšie našlo prácu v školstve v Bratislavskom kraji," spresnili z ministerstva školstva.

"Od začiatku, keď vypukla vojna na Ukrajine, sa snažíme byť čo najsúčinnejší a pripraviť školy na zvládnutie tejto situácie,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Rezort školstva preto zriadil špeciálnu záložku na svojom webovom sídle, ktorá obsahuje podporné materiály, metodické materiály a usmernenia. Nachádzajú sa tam aj informácie pre rodičov z Ukrajiny, ktoré sú v ukrajinskom jazyku.

V rámci projektu Predškoláci je tiež možné využiť financie vo výške 10.000 eur, ktoré rezort školstva poskytne na vybudovanie nových tried či ich vybavenia. V prípade otázok škôl je možné využiť aj emailovú adresu ukrajina@minedu.sk.

Rezort školstva pozastavil školský semafor

Školský semafor je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený. Ministerstvo školstva s cieľom aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie, ktoré zverejnilo v utorok na svojom webe.

Usmernenie je platné po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie v čase, keď školský semafor je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený. Z usmernenia vyplýva, že rodič predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní troch a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. V prípade, že rodič nepredloží vyhlásenie, žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Rezort školstva odporúča, aby škola a školské zariadenia zriadili izolačnú miestnosť s priamym vetraním.

Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na päť po sebe idúcich vyučovacích dní aj z dôvodu ochorenia. V prípade dieťaťa s povinným predprimárnym vzdelávaním ide o sedem po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

Dobrovoľné samotestovanie je možné podľa usmernenia využiť v školách s výskytom desiatich percent žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov školy. V takom prípade riaditeľ školy môže požiadať miestne príslušný regionálny úrad školskej správy o samotesty pre tých žiakov, ktorých rodičia hlásia ich nedostatok. "Na základe aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR dieťa/žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty," uviedol rezort školstva s tým, že z obavy o svoje zdravie môže dieťa/žiak alebo zamestnanec školy naďalej nosiť respirátor alebo rúško.

Rezort školstva v usmernení uvádza, že materská škola povinne vykonáva ranný filter. Ostatným druhom škôl ho ministerstvo odporúča z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v nadväznosti na aktuálnu epidemickú situáciu v danej škole.

Nové usmernenie sa vzťahuje na všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia bez ohľadu na zriaďovateľa. Usmernenie je určené aj pre zariadenia predprimárneho vzdelávania (takzvané nesieťové zariadenia), zapísané v registri zariadení predprimárneho vzdelávania.