VIDEO Premiér na margo vojny na Ukrajine: Slovensko sa postavilo na správnu stranu dejín

Galéria fotiek (2) Na snímke predseda vlády SR Eduard Heger počas zhromaždenia na podporu Ukrajine

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Slovensko sa pri vojne na Ukrajine postavilo na správnu stranu dejín. Ukrajinu bude podporovať až do úplného víťazstva. Na bratislavskom zhromaždení "Dokončime to" to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO). Akcia na podporu Ukrajine a za očistu štátu od mafie sa konala v Bratislave na Námestí SNP.