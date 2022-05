HLASOVANIE, ktoré rozhodlo o nevydaní Roberta Fica: Pozrite si, kto podržal šéfa Smeru

Po tom, čo NAKA Roberta Fica obvinila, podal prokurátor žiadosť o vydanie poslanca na väzobné stíhanie do parlamentu. Bez súhlasu poslancov to nie je možné, a tak parlament musel o tomto návrhu rokovať. Rokovanie sprevádzali urážky, zdĺhavé rozpravy, faktické poznámky, až sa napokon poslanci prebojovali do hlasovania. To prebehlo v stredu po 17. hodine, ale nedopadlo tak, ako mnohí očakávali. Fica totiž na väzobné stíhanie nevydali. Aby sa tak stalo, muselo "za" hlasovať 76 poslancov, avšak, zelenú orgánom činným v trestnom konaní dalo len 74 poslancov. 49 poslancov bolo proti, zdržalo sa 19 a 8 poslancov nehlasovalo.

Za vydanie Roberta Fica bol takmer celý poslanecký klub OĽaNO, s výnimkou Romany Tabák, ktorá nehlasovala a Kataríny Hatrákovej, ktorá sa zdržala. Za bol aj poslanec Juraj Gyimesi, ktorého podpora v hlasovaní bola otázna. Rovnako "za" hlasoval aj celý poslanecký klub SaS či nezaradení poslanci Ján Mičovský, Miroslav Kollár, Alexandra Pivková, Jura Šeliga, Miriam Šuteková, Tomáš Valášek a Jana Žitňanská. Celý klub Sme rodina sa hlasovania zdržal.

Naopak, proti bol celý poslanecký klub Smer-SD, nezaradení poslanci združení v strane Hlas-SD Ján Ferenčák, Peter Pellegrini, Denisa Saková, Róbert Puci, Matúš Šutaj Eštok, Peter Kmec, Ľubica Laššáková, Richard Raši, Erik Tomáš, Peter Žiga, Ján Blcháč, ale aj nezaradení poslanci Štefan Kuffa, Miroslav Suja, Miroslav Urban, Martin Čepček, Eduard Kočiš, Milan Mazurek, Tomáš Taraba, Slavěna Vorobelová, Ondrej Ďurica, Filip Kuffa, a Jozef Šimko. Za vydanie nehlasovali Marek Kotleba, Peter Krupa, Andrej Medvecký, Stanislav Mizík, Rastislav Schlosár a Magdaléna Sulanová.