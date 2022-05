MIMORIADNE Zvrat v parlamente! Poslanci nedali súhlas na vydanie šéfa Smeru Fica: Matoviča potopili vlastní

BRATISLAVA - Šéfa opozičného Smeru dnes čaká deň D. Po tom, čo ho NAKA obvinila, podal prokurátor žiadosť o vydanie poslanca na väzobné stíhanie do parlamentu. Bez súhlasu poslancov to nie je možné. Diskusiu v parlamente sprevádzali urážky opozície, obštrukcie, ale aj dráma medzi koaličnými poslancami. Niektorí z OĽaNO totiž váhajú a hnutie Sme rodina má pri hlasovaní zelenú kartu.

VIDEO z parlamentu: Poslanci nedali súhlas s vydaním Fica

19:18 Poslankyňa Romana Tabak na chodbe pred novinármi zopakovala, že sa odmieta zúčastňovať na politickej pomste, a preto sa v hlasovaní zachovala tak, ako sa zachovala.

18:15 Tabak a Hatráková budú zrejme vylúčené z klubu OĽaNO

"Dnes sa dve poslankyne spreneverili pogramu, pod ktorý sa podpísali. V najbližších minútach bezodkladne zvolávam poslanecký klub, kde podám návrh na vylúčenie Romany Tabak a Kataríny Hatrákovej o vylúčenie z klubu," uviedol šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš. "Ospravedlňujem sa všetkým," povedal Matovič.

18:12 Reakcia Romany Tabak

"Odmietam sa podieľať na politickej pomste! Ak platí, že poslanecký klub hnutia OĽANO je slobodný a všetci hlasujeme podľa svedomia a presvedčenia, potom nikto nemôže moje hlasovanie namietať. Ak to neplatí, potom je klub hnutia OĽANO neslobodný," skonštatovala.

17:56 Podľa Anny Zemanovej táto koalícia zlyhala. Na túto tému budú v koalícii rokovania. "Budú to ťažké a dlhé rokovania," uviedla Zemanová. Sulík to pvažuje za prehru. "Toto je najväčšia prehra politickej kariéry lídra OĽaNO. A porazil ho nielen jeho obľúbený koaličný partner, ale aj vlastné poslankyne," uviedol v statuse. "Matovič selektívne vníma spravodlivosť. Bolo to kľúčové hlasovanie, kde sme ako koalícia zlyhali," uviedla Marcinková.

17:47 Matovič sa vyjadril na sociálnej sieti. Zrejme nevidí problém v tom, že dvaja z jeho poslancov sa nestotožňujú s protikorupčnou politikou hnutia, ktoré OĽaNO razí už od začiatku a ktoré tvorilo gro jeho predvolebnej kampane. "Veľké ďakujem 48 poslancom OĽaNO, ktorí zostali verní našim hodnotám a nepodľahli tlaku," uviedol. Dnes po rokovaní vlády povedal, že prípadné vyvodenie dôsledkov bude riešiť poslanecký klub.

Galéria fotiek (16) Zdroj: Facebook/Igor Matovic

17:18 Matoviča potopili jeho vlastní

Romana Tabak nehlasovala, Katarína Hatráková sa zdržala. Pokiaľ by tieto dve poslankyne hlasovali za, poslanci by mali potrebnú väčšinu. Zdržali sa aj všetci poslanci Sme rodina.

17:15 Poslanci rozhodli. Za hlasovalo 74 , proti 49. Parlament tak nedal súhlas na vydanie šéfa Smeru Roberta Fica.

17:07 Najprv sa hlasuje o návrhu poslancov, aby sa o žiadosti hlasovalo tajne. Návrh neschválili, prítomných je všetkých 150 poslancov.

17:05 Šéfka poslaneckého klubu SaS podá na začiatku hlasovania procedurálny návrh. Do programu sa dostalo ešte jedno hlasovanie.

16:55 Hlasovanie bude o 17:05.

VIDEO Ak poslanci z hnutia OĽaNO sklamú, bude to obrovský fail, Matovič postavil svoju kariéru na boji proti Ficovi, uviedol Sulík

16:49 Krátko pred hlasovaním sa začína sála pomaly napĺňať. V sále sú opoziční aj koaliční poslanci.

16:20 Poslanec OĽaNO Andrej Stančík v status zopakoval, že bude hlasovať za. "Čo však nebudem rešpektovať, sú kolegovia, ktorí išli do volieb za protikorupčné hnutie, ktoré malo v programe spravodlivosť a koniec našich ľudí a dnes budú spravodlivosti brániť a Fica chrániť. Zradia tym klub, celé hnutie, no hlavne voličov, ktorí by im mandát inak nedali. Neviem si predstaviť, ako by som s nimi ďalej fungoval," napísal na sociálnej sieti.

16:18 "Ak si myslia, že ma týmto trestnoprávny naháňaním uštvú, tak sa veľmi mýlia, moje politické baterky mi nabili na 100 %," uviedol Fico v reakcii pred hlasovaním. "Čím dlhšie budem vo väzbe, tým bude Smer-SD najtvrdšia opozícia slabší. Takto na rovinu, bez škrupúľ, pôsobia na poslancov vládnej koalície aj Matovič s Lipšicom, ktorí to celé vymysleli," povedal.

"Všetko, čo doteraz chytili počas vládnutia do rúk, sa im rozsypalo. Preto sa rozhodli, že ma na základe vymysleného obvinenia zatvoria, Slovensko obletí vysnívaná fotografia Fica s putami na rukách a vládu a prezidentku už nebude mať kto, minimálne rok, kritizovať za to, čo s touto krajinou za dva roky dorobili," povedal.

16:15 Matovič hovorí, že vyjadrenia Hatrákovej sú v rozpore s filozofiou OĽaNO. Priamej odpovedi na to, čo si myslí o postoji svojich poslancov sa však vyhol. Podľa jeho slov ich môže presviedčať, ale každý hlasuje v súlade so svojím svedomím. "Áno, 96 % poslancov bude hlasovať v súlade s našou filozofiou, 4 % vykazujú chybovosť," uviedol Matovič. Či bude riešiť takýchto poslancov, neodpovedal. "Bude to riešiť poslanecký klub," uviedol.

16:12 Ak by bol premiér Eduard Heger poslancom, hlasoval by za vydanie Roberta Fica. "Ak by som sedel v poslaneckej lavici ja, hlasoval by som určite ZA," uviedol na sociálnej sieti.

16:09 Pre Matoviča bude obrovský fail, ak jeho poslanci nebudú vedieť, kam patria

Klub SaS je konzistentný a hlasovať za vydanie Fica budú všetci. Ak by Matovičovi poslanci nehlasovali za vydanie Fica. "Ak budú zo Sme rodina, tam ma to na základe ich doterajšieho správania prekvapovať nebude," uviedol Sulík. "Ak to bude z hnutia OĽaNO, to bude obrovský fail. Je to protikorupčné hnutie. Igor Matovič postavil celú svoju kariéru na boji proti Robertovi Ficovi," uviedol s tým, že keby jeho vlastní ľudia v rozhodujúcej chvíli nebudú vedieť, kam patria, je to problém. "Pre Matoviča osobne to bude obrovská hanba."

16:02 Remišovej odsudzuje postoj niektorých koaličných poslancov, ktorí sa zdržia alebo váhajú

Ide najmä o poslancov Sme rodina, ktorí budú mať pri hlasovaní zelenú kartu, a niektorých poslancov hnutia OĽaNO. Šéf hnutia už uviedol, že sa zdrží. Na to, či by mal Boris Kollár a jeho hnutie ostať v koalícii, odpovie Remišová až po hlasovaní.

"Všetci naši poslanci budú hlasovať za to, aby mohol Robert Fico čeliť spravodlivému procesu tak, ako každý iný občan v SR. Všetci do jedného. Oslovili sme aj nezaradených poslancov. Myslím si, že z tejto strany nijaké kroky, ktoré by nesmerovali k zákonu a spravodlivosti, nehrozia," uviedla po rokovaní.

Na adresu ostatných poslancov sa vyjadrila jasne. "Áno, sú poslanci z poslaneckých klubov, ktorí sa rozhodli podporovať aj naďalej papalášizmus a systém našich ľudí. Je mi to ľúto, ale musia si to vyhodnotiť strany," uviedla. Svoj postoj prezentovala aj na sociálnej sieti.

16:00 Poslanec OĽaNO Andrej Stančík včera kritizoval poslancov z vlastných radov, ktorí budú pri hlasovaní váhať. Podľa neho by sa mali vzdať poslaneckého mandátu a odísť zo strany.

15:55 Parlament bude dnes o 17:00 hlasovať o tom, či dá súhlas na vydanie poslanca Fica na väzobné stíhanie. Zatiaľ nie je jasné, ako hlasovanie dopadne.

Nočné rokovanie sa nakoniec nekonalo

Poslanci začali rokovať o súhlase s vydaním Roberta Fica vo štvrtok. Hneď v úvode sa do rozpravy prihlásili všetci poslanci Smeru. Za koalíciu vystúpili Anna Zemanová, Juraj Šeliga, Miroslav Žiak a Alojz Baránik. Opozícia kritizovala, že koaliční poslanci nie sú v sále, nevystupujú v rozprave a argumentačne neobhajujú fakt, prečo by mal byť Fico vydaný. Koalícia naopak hovorila o obštrukcii, v rozprave boli prihlásení všetci smeráci, a to aj takí, ktorí sú neaktívni a roky nič nepovedali. Väčšina čítala v rozprave z papiera, vytrhávala informácie z kontextu a prekrúcala fakty. Jana Vaľová napríklad dookola opakovala, že si koalícia niečo určite "šlehla".

Odvolávali sa na vyjadrenia pár odborníkov, napríklad docenta Eduarda Burdu, ktorý spochybnil uznesenie o vznesení obvinenia pre Fica. Policajný prezident sa však na jeho adresu vyjadril, že šlo o nešťastné hodnotenie. V piatok sa rokovalo len do 12:00 a v utorok si už poslanci schválili nočné rokovanie. To sa však nekonalo. Boris Kollár procedurálnym návrhom, ktorý schválili na poslaneckom grémiu, zrušil nočné rokovanie. Poslanci Smeru sa z rozpravy odhlásili, inak by im poradie aj tak prepadlo a schôdza skončila už o 19:00.

Parlamentná matematika

Už teraz sa dá povedať, že toto hlasovanie bude veľmi tesné. Za vydanie poslanca Fica je okolo 71 poslancov. Proti budú poslanci za stranu Hlas, ĽSNS, Republika a nezaradení poslanci Tomáš Taraba a Kuffovci, ktorí sú združení v strane Život. Bývalí poslanci OĽaNO Marián Čepček a Ján Krošlák budú proti. Nejasné sú postoje niektorých aj súčasných poslancov hnutia OĽaNO, ako je Romana Tabak či György Gyimesi. Zdrží sa aj Katarína Hatráková. Spolu by to mohlo byť okolo 60 poslancov.

Koalícia by mohla prísť aj o hlas Jána Mičovského, ktorý by zrejme hlasoval za vydanie, no kvôli chorobe je ospravedlnený do 13. mája. Kľúčové budú hlasy poslancov za hnutie Sme rodina, ktoré má pri hlasovaní zelenú kartu a jej šéf Boris Kollár už cez víkend avizoval, že sa zdrží. Peter Pčolinský sa vyjadril, že k hlasovaniu ešte zasadne poslanecký klub. Dôležité bude aj to, koľko poslancov bude počas hlasovania v sále. Na vydanie poslanca je totiž potrebná väčšina prítomných poslancov v sále. Tí, ktorí majú pochybnosti by mohli znížiť kvórum tým, že sa hlasovania nezúčastnia.