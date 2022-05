Veľvyslanec vyslovil hrozivú predpoveď: Ide Rusom na juhu Ukrajiny o ďalšie anektovanie územia? Toto by to znamenalo!

BRATISLAVA/KYJEV - Máme tu máj a stále nekončiaci konflikt na Ukrajine. Mnohí neusínajú na vavrínoch a analyzujú to, o čom môže Rusom na juhu Ukrajiny ísť. Svoju osobnú predpoveď priniesol slovenský veľvyslanec v Londýne a diplomat Róbert Ondrejcsák. V tomto území sa totiž okrem iného potopil ruský krížnik Moskva, no stále tam prebiehajú boje. Chcú Rusi odstrihnúť ďalší kus územia a nastoliť ďalšiu ľudovú republiku?

Aj nad týmito možnosťami sa zamyslel diplomat Ondrejcsák. "Južný front sa už pred mesiacom stabilizoval medzi týmito ukrajinskými mestami, Cherson je stále v ruských rukách ako jediné väčšie mesto Ukrajiny, kým Mykolajiv sa ukrajinským silám podarilo ubrániť," analyzuje situáciu diplomat.

Hrozí ďalšie anektované územie?

Ten tvrdí, že podľa niektorých zdrojov práve Chersonská oblasť by mohla byť miestom, kde Rusi vytvoria ďalšiu „ľudovú republiku“ pod svojou okupáciou. "Chce to však aby obsadili celú chersonskú oblasť, teda až po administratívne hranice, ale najmä aby dokázali úplne spacifikovať miestny ukrajinský odpor, čo sa im nie veľmi darí. Kým miestni budú mať nádej, že Ukrajina ich môže oslobodiť, ich odpor bude intenzívny," tvrdí diplomat. "Chersonská ľudová republika by znamenala ďalšiu úroveň politickej eskalácie a potvrdenie strategického cieľa Rusov de facto a de iure anektovať ukrajinské územie na juhu," varuje.

Galéria fotiek (3) Zdroj: The Economist

Potopená loď znamená pre Rusov značnú stratu

Ondrejcsák nezabúda ani na potopenie známeho krížnika Moskva. Rusi podľa neho však ešte nikam neodchádzajú. "Stratou Moskvy ruská čiernomorská flotila stratila schopnosť aspoň teoreticky bezpečne realizovať rozsiahlu výsadkovú operáciu v okolí Odesy. Neznamená to ale, že stratila schopnosť kontrolovať Čierne more, blokovať ukrajinské prístavy, realizovať raketové údery voči ukrajinskému vnútrozemiu (fregaty a ponorky na to úplne stačia), ale aj podporiť prípadné menšie-diverzné výsadkové operácie," pripomína.

Galéria fotiek (3) Róbert Ondrejcsák

Zdroj: SITA/Marián Peiger

V hre je totiž aj možný náhradník. "Niektorí experti hovoria o možnosti ruského vylodenia práve v Budžaku (multietnická oblasť medzi Rumunskom, Moldavskom a Limanom/Dnestrom). Ja si myslím, že je to málo pravdepodobné, vzhľadom na to, že vojensky by to nemalo veľmi zmysel, odčerpalo by to veľmi veľké ruské zdroje/jednotky, ktoré by chýbali inde (a otázne je, či sú vôbec k dispozícii), ale najmä vzhľadom na vysokú problematickosť zásobovania a udržania tejto izolovanej oblasti," myslí si Ondrejcsák.

Problém hrozí aj v Moldavsku

Možné ďalšie vojenské manévre v ďalšej krajina, v Moldavsku, zanalyzoval Ondrejcsák tiež. Pre Rusov by to podľa niektorých hlasov vraj malo zmysel. "V konečnom dôsledku to spomínajú aj ruskí predstavitelia, že konečným cieľom ruskej ofenzívy je celá južná Ukrajina, až po Moldavsko. Konkrétne ide o Podnestersko, ktoré je v postate od rozpadu Sovietskeho zväzu okupované Ruskom. V ostatných dňoch sa navyše objavili rôzne provokácie v oblasti, výbuchy, zdroj a pôvod ktorých je neznámy. Niektorí tvrdia, že ďalšia fáza ruského útoku bude smerovaná práve na Moldavsko/Podnestersko. Dokonca, že z Podnesterska by mali Rusi zaútočiť na Odesu," píše Ondrejcsák.