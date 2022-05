Satelitné snímky na Ukrajine rozohrali zrejme novú etapu vojny: Čaká nás už aj bombardovanie vo vesmíre?

KYJEV - Je tu zrejme ďalšia etapa vývoja konfliktu na Ukrajine. Svoju úlohu v tom, že tamojší bojujúci ľudia stále odolávajú ruskému nátlaku, zohráva aj iný faktor - satelitné zábery z vesmíru. Tu je práve nový bod zlomu. S prístupom, že by sa pomocou týchto fotografií z vesmíru pristúpilo k odhaľovaniu vojnových zločinov, súvisí aj ďalšie riziko - možné bombardovanie mimo naše zemegule vo vesmíre!

Už niekoľko týždňov sledujeme hrozivé a tragické udalosti na Ukrajine. Svet dokonca nepríjemne prekvapili aj snímky z miest ako Boroďanka či Buča, kde ostali na cestách ležať mŕtvi civilisti. Dokonca sa na situáciu mohli niektorí pozrieť aj z inej perspektívy. Z tej vtáčej sme sa totiž mohli často presvedčiť aj o tom, že tie informácie, ktoré na verejnosť prednášala ukrajinská strana, boli pravdivo overené aj cez satelitné snímky, vyhotovované z vesmíru. Tejto problematike sa venoval aj zahraničný portál ohľadom obrany Defense One.

Galéria fotiek (4) Snímky mesta Mariupol pred a po ruskej invázii

Zdroj: SITA/Maxar Technologies via AP

Ako príklad sa dá uviesť aj fakt, že ruský prezident Vladimir Putin hovoril, že masaker v spomínanom meste Buča je celý vymyslený a ide o fake s tým, že Ukrajinci vraj tieto mŕtve telá do ulic umiestnili zámerne. Tieto slová nedozreli v čistú pravdu, a to aj preto, že z toto klamstvo bolo rýchlo vyvrátené snímkami.

Telá totiž v meste ležali dlhé týždne. Rovnako tak boli odhalené masové hroby. . Najnovšie fotografie zo spoločnosti Maxar navyše dokazujú stav oceliarne Azovstaľ v ukrajinskom Mariupole. Tieto zábery dokonca niektorých politikov Západu presvedčili v tom, aby zmenili názor na uvalenie protiruských sankcií.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP/Rodrigo Abd

Hrozba novej vojny - vo vesmíre

S "vesmírnymi" fotografiami bude mať zrejme problém Rusko, ktoré odmieta akýkoľvek iný pohľad na situáciu na Ukrajine, ako je ten vládny. Rovnako zrejme nebudú chcieť, aby tieto snímky ďalej vznikali. Podľa Defense One je tu teda veľmi veľké riziko, že satelity sa môžu stať ďalším terčom útoku, čo by zrejme znamenalo bombardovanie vo vesmíre.

"Ako čínska, tak aj ruská vojenská doktrína teraz vníma vesmír ako kritickú súčasť modernej vojny. A zvažujú, ako využiť vesmírne a protivesmírne schopnosti ako prostriedok na zníženú vojenskú efektívnosť USA a na víťazstvo v budúcich vojnách," podotýka Chance Saltzman, ktorý pôsobí ako generálporučík amerických vesmírnych síl.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Americká strana vraj v týchto dňoch prijala informácie o určitých testoch rakiet. Vo vesmírnom priestore to dokázali prítomnosťou akýchsi trosiek a tiež pribudli hackerské útoky na pozemné vesmírne inštitúcie. Navyše sa obávajú fyzických útokov na komerčné satelity, ktoré obiehajú okolo zeme. "Len rozoznať, či bol satelit napadnutý alebo iba prestal fungovať, je náročné," povedal Saltzman. "To je jeden z dôvodov, prečo by pripisovanie vesmírnych útokov malo byť vlastným súborom misií s jasne definovanou taktikou, operáciami a rozpočtom," dodal.