Súd v Dolnom Kubíne je podľa jeho zamestnancov obeťou politických obchodov

DOLNÝ KUBÍN - Okresný súd (OS) v Dolnom Kubíne sa podľa jeho zamestnancov stal obeťou politických obchodov. Tvrdia to na základe vyjadrení niektorých politikov v debatách o súdnej mape. Nesúhlasia s tým, aby sa sídelným súdom pre oblasť Oravy stalo Námestovo. Považujú to za neefektívne a nelogické. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré predložili na piatkovej tlačovej konferencii v Dolnom Kubíne.