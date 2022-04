Bezpečnostný analytik o systéme S-300: Premiér Heger asi nechcel prísť s prázdnymi rukami!

BRATISLAVA – Systémy protivzdušnej obrany Patriot a S-300 by mohli fungovať aj vedľa seba. Uviedol to bezpečnostný poradca a generál v zálohe z Česka Andor Šándor. Tvrdí, že každý z nich má svoje silnejšie a slabšie stránky. Systém Patriot však podľa neho z pohľadu rakiet poskytuje Slovensku adekvátnu náhradu.

Zdôraznil, že protivzdušná obrana je tvorená nielen raketovými systémami, ale aj vojenským letectvom. "V prípade Slovenska a biednej prevádzkyschopnosti stíhačiek MiG-29 nemožno vôbec hovoriť o tom, že by bola slovenská protivzdušná obrana veľmi kvalitná," povedal.

Heger asi nechcel prísť s prázdnymi rukami

Jej jednotlivé celky nemožno podľa neho vytrhávať z celého systému. "Musí byť ucelený na to, aby splnil ochranu protivzdušnej obrany celého štátu," dodal.

Poukázal aj na politické hľadisko darovania systému S-300 Slovenskom Ukrajine. "Neviem, do akej miery sa tým snaží váš premiér vylepšiť obrázok z prvej odmietnutej cesty do Kyjeva. Evidentne tam teraz nechcel prísť s prázdnymi rukami," zdôraznil Šándor.

Je zásadne proti tomu, aby sa takéto veci komunikovali verejne. "Vytvárame síce primerané odstrašenie pre Rusko, ale hovoríme im, čo všetko ukrajinská strana má. Potom môžu lepšie kalkulovať, s akým odporom môžu počítať," podotkol.

Darovanie systému S-300 by nemalo mať podľa neho zásadný vplyv na schopnosť ochrániť ukrajinský vzdušný priestor. "Ale nie je to zanedbateľná vec," tvrdí. Slovensko darovalo Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300. Potvrdil to premiér Eduard Heger. Vyhlásil, že darovanie systému neznamená, že Slovenská republika sa stala súčasťou ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Ubezpečil tiež, že obranyschopnosť SR je naďalej zabezpečená a v najbližších dňoch bude posilnená dodatočným systémom protiraketovej obrany zo strany našich spojencov.