Chaos okolo ruského plynu! Situácia sa mení každú hodinu... Odborníci hodnotia: Marketingový ťah a veľa kriku pre nič

Zdá sa, že ruský prezident Vladimir Putin nemá vo svojich rozhodnutiach až tak jasno. Kremeľ podľa hovorcu Dmitrija Peskova najprv uviedol, že proces zmeny platby na ruble bude postupný, neskôr mal Putin nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi povedalť že za ruský plyn môžu aj naďalej platiť v eurách a o deň na to už podpísal dekrét, ktorým sa vrátil k pôvodnej myšlienke. Dnes popoludní Peskov uviedol, že Rusko plyn nezastaví. Čo na to odborníci?

Nie sme charita, platiť budete v rubľoch, uviedol Putin

Ešte v stredu 30. marca to vyzeralo, že európske krajiny nebudú musieť platiť za plyn v rubľoch, no situácia sa včera nečakane zmenila. Putin oznámil, že podpísal dekrét, podľa ktorého budú musieť zahraniční odberatelia od 1. apríla platiť za dodávky ruského plynu v rubľoch. V prípade, že sa platby nezrealizujú, kontrakty budú zastavené. Vrátili sa tak k rétorike žiadne platby, žiadny plyn.

"Ak budú chcieť nakúpiť ruský plyn, budú si musieť otvoriť v ruských bankách účty v rubľoch. Z týchto účtov sa od zajtra budú realizovať platby za dodávky plynu," uviedol Putin v televíznom prejave. "Ak sa platby nezrealizujú, budeme to považovať za neuhradenie záväzkov, čo so sebou ponesie následky. Nám nikto nič nedodá zadarmo a my tiež nemienime robiť charitu. To znamená, že súčasné kontrakty budú zastavené," dodal.

Rusko plyn nezastaví

Podľa dekrétu si zahraniční odberatelia ruského plynu musia od piatka otvoriť rubľové účty v štátom kontrolovanej Gazprombank, čo umožní konverziu ich platieb v cudzej mene na ruble. Analytici sa domnievajú, že tento plán, ktorý stavia Gazprom do centra obchodu, je skôr o jeho ochrane pred budúcimi sankciami než o zastavení dodávok plynu do Európy. Rovnako varovaním Putina na adresu Západu, aby ďalej nesprísňoval sankcie proti Rusku pre jeho inváziu na Ukrajinu.

V piatok popludní Peskov vyhlásil, že Rusko nezastaví dodávky plynu. Platby v rubľoch, ktoré požaduje Moskva za plyn, ovplyvnia zúčtovania až od druhej polovice apríla a v máji a že Gazprom bude spolupracovať so zákazníkmi na ich implementácii, uviedol podľa Reuters hovorca Kremľa. "Znamená to, že ak nebude potvrdená platba v rubľoch, od 1. apríla zastavíme dodávky plynu? Nie, neznamená a nevyplýva to z toho dekrétu," povedal Peskov novinárom.

Rusko môže podľa Peskova v istom momente ustúpiť od požiadavky na platby v rubľoch, ak sa situácia zmení, ale "v súčasnej situácii sú ruble pre nás najlepšou a najspoľahlivejšou možnosťou". Na otázku týkajúcu sa mediálnych správ, že Nemecko uvažuje o možnosti zoštátnenia niektorých nemeckých divízií Gazpromu, Peskov odpovedal, že by to bolo vážne porušenie medzinárodného práva.

V podstate sa nič nemení, je to len marketingový ťah

Podľa analytika INESS Martina Vlachynského sa však oficiálna požiadavka Ruska za posledný týždeň menila najmenej trikrát, takže je aktuálne ťažké povedať, čo to vlastne znamená. "Aktuálna verzia je, že veľa sa toho reálne nemení, pretože importéri pošlú eurá na špeciálny účet v jednej ruskej banke a tá ich zamení za ruble v druhej banke, čo je viac-menej len "marketingová" operácia. Ale zajtra to môže byť zase inak," uviedol pre Topky Vlachynský.

Veľa kriku pre nič, západ bude potrebovať dva účty

Podľa analytika banky J&T Stanislava Pánisa sa zdá, že ide nakoniec len o búrku v pohári vody, či veľa kriku pre nič. "V podstate sa nič nezmení, len príde k malej technickej úprave pri finalizácia vysporiadania obchodu. Západní importéri si budú musieť zriadiť v Gazprombank dva účty - eurový (dolárový), kde budú posielať eurá (doláre) tak ako doteraz podľa pôvodných kontraktov, a špeciálny rubľový, kde im banka tieto eurá vymení a následne pošle Gazpromu. Kurzové riziko pritom bude niesť ruská strana, keďže ceny plynu budú naďalej stanovované v eurách podľa pôvodných zmlúv," vysvetľuje Pánis.

"V zásade sa ukazuje, že ostáva vlk sýty aj ovca celá a ani jedna zo strán nestratí tvár. Západ bude môcť tvrdiť, že Putinovi neustúpil a naďalej posiela platby podľa zmlúv v eurách/dolároch a Kremeľ sa bude tváriť, že Západ ponížil a prinútil ho platiť v rubľoch," uviedol s tým, že z ekonomického uhľa pohľadu sa nič nezmení. "Dupľom to platí vzhľadom na skutočnosť, že už pred pár týždňami bola prijatá v Rusku legislatíva o tom, že exportéri musia povinne preklápať 80 percent tržieb zo zahraničia do rubľov," zhodnotil.

Rusko chce ukázať politickú moc

Aj analytik poradenskej spoločnosti Finlord Borisu Tomčiak súhlasí, že pre Slovensko a EÚ sa situácia nemení. "Rusko ponechalo možnosť platiť v eurách tak, že eurá budú poslané na účet Gazprombank, kde sa zmenia za ruble a automaticky odošlú ďalej. Skôr sa jedná o snahu Ruska ukázať politickú moc voči vlastným voličom a taktiež to je snaha o to, aby sa vyhli problémom, keby im boli v zahraničí zmrazené ďalšie devízové rezervy," vysvetlil.