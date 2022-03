ROZHOVOR s analytikom: Eso v rukáve netreba hľadať, je ním ropa a plyn! Rusko si poškodilo, no vo vojne trpia všetci

BRATISLAVA - Ukrajine je vo vojne už mesiac. Okrem tisícok obetí, technických strát a humanitárnej krízy má vojna dopady aj na svetovú ekonomiku a najmä na tú ruskú. Žiadna vojna však neprebehne bez škôd na oboch stranách. Eso v rukáve podľa ekonóma netreba hľadať, je ním ropa a plyn, no je jasné, prečo Európa váha. Sankcie Rusku uškodili, no spolu s ním trpia aj ďalšie krajiny.

Analytik INESS Martin Vlachynský v rozhovore pre Topky zhodnotil doterajší priebeh vojny čo sa ekonomiky týka, účinnosť sankcií uvalených na Rusko, ale aj to, ako sa budú vyvíjať ceny ropy a plynu a či je možné sa od Ruska odstrihnúť.

Spor na Ukrajine prebieha už mesiac. Hneď na začiatku sa krajiny EÚ rozhodli uvaliť na Rusko tvrdé sankcie a čoskoro by mali schváliť ďalší balík sankcií. Do akej miery účinné podľa vás boli?

Sankcie výrazne zhoršili ekonomické výhľady Ruska. Viaceré tovary v krajine sa stali nedostatkovými, mnohé továrne (vrátane niektorých zbrojárskych) museli zastaviť výrobu kvôli chýbajúcim technológiám, ale aj základným vstupom. Zahraničné investície do krajiny v nasledujúcich rokoch budú minimálne. Nejde pritom len o centrálne uvalené sankcie, mnohé spoločnosti sa z krajiny stiahli kvôli kroku spotrebiteľov a verejnej mienky. Nemožno však čakať nejaký okamžitý efekt, ktorý by viedol k zastaveniu bojov. Ešte stále ostáva funkčný hlavný zdroj príjmov - predaj komodít. Naviac príklad Severnej Kórei, Iránu či Venezuely ukazuje, že režim sa dokáže držať pri moci dlhé roky aj napriek katastrofálnej ekonomickej situácii.

Hore išli aj ceny ropy a aj napriek tomu, že sú teraz relatívne stabilné, ceny benzínu a nafty stále stúpajú. Dosiahli podľa vás už strop a budú klesať?

Trh je v týchto týždňoch extrémne nervózny. Dodávky môžu byť prerušené zo dňa na deň, či už Rusko, EÚ alebo náhodou (vojenská akcia, sabotáž...). Inštinkt napovedá, že ceny sa budú skôr šplhať vyššie, no vojna môže časom vyvolať globálnu recesiu, ktorá by ich zase tlačila opačným smerom.

Šéf slovenskej diplomacie uviedol, že je takmer nerealizovateľné odstrihnúť sa od plynu a ropy z Ruska úplne v prípade Slovenska. Niektoré zahraničné firmy a štáty však s týmto procesom začali. Ak sa nevieme úplne odstrihnúť, mali by sme sa závislosti zbaviť čo najviac?

Rusko momentálne musí predávať ropu s asi 30% zľavou oproti iným dodávateľom, pretože mnohí obchodníci ju obchádzajú aj za cenu vyšších nákladov. Pre Slovensko (a zopár ďalších krajín) sú najväčším problémom technológie v rafinérii Slovnaft, ktoré umožňujú spracovanie inej ako ruskej ropy len v malej miere a ich prebudovanie si bude vyžadovať čas aj peniaze. V prípade plynu by bolo úplne nahradenie extrémne drahé a vyvolalo by to pravdepodobne hlbokú recesiu, nevidím politickú vôľu spraviť to. V horizonte zopár rokov však predpokladám výrazné obmedzenie nákupov ruskej ropy aj plynu v celej Európe.

Zastavia Putina sankcie?

Musíte sa spýtať jeho...

EÚ zvažuje odstrihnúť ďalšie banky od systému SWIFT. Čo to pre Rusko znamená?

Keď jedným smerom tečie tovar, druhým smerom vždy tečú peniaze. Medzinárodný obchod bez zapojenia do medzinárodného finančného systému je veľmi sťažený. No platí to aj naopak, kto nedokáže zaplatiť, nedostane tovar. Preto je EÚ aj v tomto ostýchavá. Nepovažujem to preto za superzbraň, len dielik do skladačky.

Rusko sa chystá žiadať za plyn pre Európu platby len v rubľoch, nebude prijímať doláre ani eurá. To spôsobilo aj opätovné posilnenie rubľa. Je toto podľa vás reálne? Čo by to znamenalo?

Zatiaľ nie sú jasné detaily. Časť dodávok (najmä v plyne) prebieha na základe dlhodobých (viacročných) kontraktov, ktoré sú nastavené v eurách a ruská strana by ich musela jednostranne vypovedať. Ja osobne tento krok považujem najmä za marketingový ťah a snahu ukázať, že európska strana je na ruských energiách natoľko závislá, že kývne na čokoľvek. Zháňať na trhu dostatočné množstvo rubľov na tieto obchody by pravdepodobne donútilo uzatvoriť dohody s niektorými ruskými bankami, čo by bolo kontraproduktívne vzhľadom k sankciám. Ohľadom dlhdobejšieho efektu na rubeľ som skôr skeptický. Na posilnenie rubľa môžu byť použité aj eurá, ktoré ruská strana zinkasuje. Ak by to bol taký úžasný nápad, Rusi by ho spravili už dávno. No v tomto názore nie sú ekonómovia jednotní.

Je ešte nejaké „eso v rukáve“, ktoré by spôsobilo Rusku ešte väčšie škody?

Eso v rukáve netreba hľadať, je ním plyn a ropa. Je však jasné, prečo tu Európa váha. Škody sa nedajú spraviť jednostranne.

Čo zatiaľ po ekonomickej stránke vojna spôsobila?

Globálna ekonomika sa začala odstrihávať od Ruska. Hoci je ruská ekonomika relatívne malá (cca 2% svetovej ekonomiky, čo je alternatíva Španielska), má významné miesto v niekoľkých dodávateľských reťazcoch. Ako dôležité toto miesto je, to sa dozvieme v nasledujúcich mesiacoch. Po mesiaci vidíme najmä prudké rozkývanie cien komodít.

Aké následky bude mať vojna pre Slovensko a svet?

Každá vojna so sebou nesie veľké priame aj nepriame náklady. Vyššia inflácia, problémy mnohých podnikov, nižší alebo dokonca záporný hospodársky rast. Ako veľmi, závisí od ďalšieho vývoja.