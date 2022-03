Spravodlivosť pre Sebinka (†3): Sestry a lekárky z nitrianskej nemocnice sú VINNÉ! S rozsudkom nesúhlasia

Prípad smrti malého Sebastiánka sa rieši už niekoľko rokov. Obžalované sú dve lekárky a dve sestričky. Dnes ich Okresný súd v Nitre uznal vinnými. Informoval o tom portál mynitra.sme.sk. Sebastiána hospitalizovali v nitrianskej nemocnici pred piatimi rokmi. Po 16-hodinách v nej zomrel na opuch mozgu.

Podľa znaleckého posudku nebola Sebastiánovi poskytnutá správna infúzna a inzulínova liečba a nebol ani dostatočne sledovaný jeho klinický stav. Sebastián dokonca zomrel bez toho, aby si to personál nitrianskej nemocnice všimol. Na zástavu srdca a dýchania prišli až po hodine, keď mu vymieňali infúziu. Podľa mamy Sebastiánka sestry vypli alarmy. Prístroje neboli poškodené ani podľa technika.

Galéria fotiek (3) Sebastián zomrel v nitrianskej nemoncici pred piatimi rokmi

Zdroj: FB/Spravodlivosť pre Sebinka

Zákaz výkonu služby

Všetky štyri obžalované - dve lekárky a dve sestričky - dostali rovnaký trest. Ide o podmienečné odňatie slobody na dva roky. Súd im výkon podmienil trojročnou skúšobnou dobou. Obžalované majú zákaz vykonávať svoje povolanie po dobu piatich rokov. Rozsudok nie je právoplatný, obžalované vyhlásili, že podajú odvolanie.

Lekárky trvajú na tom, že sú nevinné. "Nesúhlasím s tým rozsudkom, absolútne je to nespravodlivé, je to jednostranné, zaujaté, absolútne neobjektívne, na základe jedného posudku Forensicu, ktorí boli tiež zaujatí, nech si zistia, čo sú to za ľudia," povedala novinárom pri odchode zo súdu bývalá primárka Silvia L. Druhá lekrárka Silvia M. sa vyjadrovať nechcela a zdravotné sestry na pojednávanie neprišli.

Pre mamu Sebastiána je to malá výhra, aj keď jej syna nikto nevráti. "Ďakujeme všetkým, ktorí sa nebáli bojovať za pravdu, napriek rôznemu nátlaku! Nech je Sebinko zdvihnutým prstom pre lajdákov a podvodníkov, ktorí sa HRAJÚ s ľudskými životmi," napísala mama chlapčeka na sociálnej sieti.