Košičan sa s drogami v aute snažil ujsť policajtom: Tí použili zbraň, mužovi hrozí vysoký trest

Tí použili varovný výstrel do vzduchu a následne výstrely smerované na kolesá vozidla, informovala v nedeľu košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Piatková akcia v spolupráci kriminalistov s "kukláčmi" sa uskutočnila krátko pred 18.00 h na jednom z košických sídlisk. Služobné vozidlo zablokovalo výjazd z parkoviska, kde sa nachádzalo auto zn. VW Golf. Jeho vodič nerešpektoval výzvy, aby vystúpil. "Autom prudko cúvol vzad, pričom narazil do jedného zo zasahujúcich policajtov, ktorého odhodilo na zem a narazil aj do tam zaparkovaného vozidla zn. Opel Corsa, ktoré bolo nárazom posunuté z parkovacieho miesta na trávnatú plochu," uviedla Ivanová. Vodič chcel ujsť, opakovane narážal do policajného auta, prudko cúval a ohrozoval policajtov. Nepomohol ani varovný výstrel do vzduchu.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Následne preto pokračovali výstrely smerované na kolesá auta. "Aj po prestrelení pneumatík sa vodič ďalej snažil uniknúť z miesta, avšak 'zradilo' ho poškodenie vozidla a po zákroku kukláčov skončili v putách dve osoby nachádzajúce sa vo vozidle, a to 38-ročný muž a 37-ročná žena. Zranení policajti i unikajúci vodič boli ošetrení, muž ostal hospitalizovaný v jednej z košických nemocníc, traja policajti utrpeli iba ľahké zranenia," konštatovala hovorkyňa.

V aute polícia našla igelitové vrecúška s obsahom neznámej hnedej a bielej kryštalickej látky a ďalšie veci pochádzajúce z drogovej trestnej činnosti. Časť zaisteného materiálu predložili na expertízne skúmanie, podľa expertov by bolo možné vyrobiť z neho 165 jednorazových dávok drogy. Obvinenému hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na tri až desať rokov. Policajný vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie do väzby.