Naháňačka ako z akčného filmu: FOTO Muž unikal hliadke, zavinil dve nehody! Policajtov čakalo pri prehliadke auta prekvapenie

Všetko začalo tým, že policajná hliadka v Partizánskom si všimla nebezpečný spôsob jazdy vodiča v meste. Keď sa šoférovi lepšie prizreli, spoznali v ňom „známu firmu.“ Dotyčný muž mal totiž zákaze viesť motorové vozidlá všetkého druhu. Rozhodli sa preto zakročiť, auto zastaviť a dotyčného, ktorý za volantom nemal čo hľadať, skontrolovať. Použili na to výstražné zvukové a svetelné zariadenie s predným nápisom STOP. Vodič sa však zastaviť nechystal, práve naopak. Po spozorovaní hliadky mal náhle zabočiť a na svetelné a zvukové výstražné znamenia nemal vôbec reagovať.

NAHÁŇAČKA V PARTIZÁNSKOM: POKÚŠAL SA UJSŤ POLICAJNEJ HLIADKE A ZAVINIL DVE DOPRAVNÉ NEHODY 👉Hliadka Obvodného... Posted by Polícia SR - Trenčiansky kraj on Wednesday, April 6, 2022

Začala sa tak naháňačka ako z akčného filmu. „Pred hliadkou mal unikať, pričom nemal brať ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky. Hliadka vozidlo prenasledovala so zapnutým výstražným zvukovým a svetelným zariadením, pričom vodiča prostredníctvom zvukového zariadenia aj slovne vyzývala na zastavenie vozidla,“ opísala celý incident polícia. „Vodič však mal v jazde pokračovať, pričom pred železničným priecestím v smere na obec Brodzany so svojím vozidlom zabočil vpravo a narazil do stojaceho osobného motorového vozidla Peugeot. Na mieste nehody však nezotrval a s vozidlom mal pokračovať cez poľnú cestu na obec Malé Bielice. Tu pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy narazil prednou časťou vozidla do betónového stĺpu elektrického vedenia, ktorý sa po náraze zlomil a zostal visieť nad vozidlom,“ uviedli.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj

Ani to však nebol koniec. Vodič mal totiž po nehode z vozidla vystúpiť a utekať ďalej po vlastných. Úkryt našiel neďaleko miesta dopravnej nehody. Tam sa ho však podarilo policajnej hliadke vypátrať. „Po stotožnení osoby bolo zistené, že 35-ročný vodič má Okresným súdom v Partizánskom udelený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu. Následne bol vodič vyzvaný na podrobenie sa dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom. Z dôvodu, že javil známky požitia návykovej látky, bol vyzvaný na podrobenie sa odberu biologickému materiálu a lekárskemu vyšetreniu na zistenie prítomnosti návykovej látky, čo napriek náležitému poučeniu odmietol,“ oznámila polícia.

Voči 35-ročnému mužovi bolo pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v súbehu s prečinom marenia výkonu úradného rozhodnutia vznesené obvinenie a polícia avizovala, že po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov bude podaný podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj

Polícia zároveň informovala, že vodičovi bola po nehode v zmysle zákona obmedzená osobná sloboda. „Vzhľadom k dôvodnému podozreniu, že v havarovanom vozidle sa môžu nachádzať omamné a psychotropné látky, bola v zmysle zákona vykonaná prehliadka motorového vozidla s využitím služobného psa,“ uviedli. „Ten vo vozidle označil krabičku s cigaretami, v ktorej sa nachádzala plastová zatavená striekačka s obsahom bledo hnedej kryštalickej látky,“ dodali s tým, že v tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.