Sme v epicentre energetickej krízy: TOTO je extrémny scenár! Hroziť môže silná recesia, EÚ mala konať ihneď

Spojené štáty sa už od plynu a ropy z Ruska odstrihli, no nie sú od nej závislé rak, ako krajiny Európskej únie vrátane Slovenska. Odstrihnúť sa však už plánuje aj Veľká Británia. Slovensko plánuje postupovať jednotne s EÚ. Ceny nafty a benzínu sa budú zvyšovať aj naďalej.

Odstrihnutie sa od ropy a plynu by bola pre Slovensko ekonomická výzva aj bolesť

USA oznámili zákaz dovozu ropy a plnu z Ruska. Krajiny EÚ zatiaľ nie sú jednotné, no britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová v stredu vyzvala skupinu G7 (sedem najbohatších ekonomík sveta), aby zakázala dovoz ropy z Ruska. "Spojené štáty aj Spojené kráľovstvo si môžu dovoliť odstrihnúť sa od ruskej ropy či plynu, keďže od nich nie sú závislé tak ako EÚ. Len pre ilustráciu, ruská ropa kryje americkú spotrebu na približne pol mesiaca a USA ju dovážajú v menšom objeme ako niekoľkonásobne menšie Slovensko. Pre tieto anglosaské krajiny to nepredstavuje takú ekonomickú výzvu a bolesť, ako by to predstavovalo pre EÚ a špeciálne pre Slovensko," vysvetlil pre Topky Pánis.

Európska komisia v utorok v Štrasburgu navrhla aj plán z názvom REPowerEU, ktorý má urobiť Európu nezávislú od ruského plynu a iných fosílnych palív ešte pred rokom 2030. Tento plán vítajú aj slovenskí europoslanci. "Plán REPowerEU nevnímam ako reálny, ide obrazne povedané o stavanie vzdušných zámkov. Ak by mal byť aspoň spolovice naplnený, bude nás to stáť veľa peňazí a zhorší to aj našu konkurencieschopnosť a zvýši inflačné tlaky," uviedol.

Embargo na ruské energie bude politické rozhodnutie

Embargo na ruské energie zo strany EÚ bude podľa Pánisa politické rozhodnutie. "Ak by sa stalo realitou, vyústilo by to do veľkej recesie únie pri dvojcifernej inflácii. EÚ navyše postupuje najhorším z možných spôsobov. Ak by bola ochotná zaplatiť takúto vysokú cenu za devastácia ruskej ekonomiky, tak to mala urobiť okamžite na začiatku ruskej agresie, a nielen o tom hovoriť," myslí si analytik.

"Rozprávanie bez konania znamená, že energetické trhy započítavajú tento scenár a ceny komodít takmer exponenciálne rastú, z čoho profituje ruská štátna kasa. Odhaduje sa, že EÚ každý deň platí Rusku takmer 700 miliónov dolárov za plyn, čo je výrazne viac ako pred inváziou na Ukrajinu. Pre ilustráciu, západ platí rádovo vyše jednu miliardu dolárov denne za ruské komodity," vysvetlil.