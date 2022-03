Rast cien ropy sa nezastaví: Benzín a nafta budú ešte drahšie! Musíme si zvyknúť, vláda s tým nič neurobí

BRATISLAVA/KYJEV - Vojna na Ukrajine ma vplyv na ekonomiku po celom svete. Ceny ropy každý deň rastú a s nimi aj ceny benzínu a nafty. Niektorí odborníci tvrdia, že aj na Slovensku by mohli ceny presiahnuť dve eurá za liter. Na rast cien sa treba pripraviť, keďže sa tak skoro nezastaví. USA už oznámilo odstrihnutie sa od ropy a plynu z Ruska, v EÚ však nepanuje jednotný názor. Kohútik síce môžeme zavrieť prakticky okamžite, no bolo by to komplikované.

Ceny ropy porastú a priamo úmerne s tým sa budú zvyšovať aj ceny nafty a benzínu. Ak by sme sa odstrihli od dovozu plynu a ropy z Ruska, bude to ešte náročnejšie. Podľa odborníkov to možné je, no prišli by aj komplikácie. USA tak už urobili. Postoj krajín EÚ nie je jednotný, no čoraz viac krajín to v otvorenom liste požaduje.

Technicky je možné odpojiť sa od ruskej ropy a plynu, no ekonomika by bežala v núdzovom stave

Spojené štáty včera oznámili zákaz dovozu ropy a plnu z Ruska. Krajiny EÚ zatiaľ v tejto otázke nie sú jednotné. Je reálne, aby sa krajiny EÚ vrátane Slovenska úplne odstrihli od dodávok ropy a plynu z Ruska? "Technicky to možné je okamžite, ekonomika by ale bežala na dodávkach z iných krajín v núdzovom stave. Z pohľadu blahobytu občanov by to minimálne v rozmedzí jedného až dvoch rokov znamenalo veľký pokles a je otázne, či masaker u našich susedov bude dostatočne silný politický argument na takýto krok," povedal pre Topky analytik INESS Martin Vlachynský.

Galéria fotiek (5) Joe Biden

Zdroj: SITA/Adam Schultz/The White House via AP

"Z hľadiska viacerých rokov je však možné ruské zdroje nahradiť technologickými zmenami, lepším prepojením v rámci Európy a novými obchodnými dohodami. Už dnes sa časť trhov správa, ako by ruský plyn a ropa netiekli, pretože veľa spoločností ich odmietajú nakupovať či už z morálnych dôvodov, alebo preto, lebo je to mimoriadne rizikové," uviedol. "Rusi nedodávajú na trh viac ako 10 % celosvetovej produkcie ropy, pričom len zlomok tohto objemu putuje do USA. Pokiaľ budeme jednotní, verím, že plán k nahradeniu ropy z Ruska je reálny," zhodnotil pre Topky analytik FinGO.sk František Burda.

Čo najskôr musíme hľadať nové zdroje

Už okolo 80 europoslancov vyzvalo k okamžitému zastaveniu dodávok plynu a ropy z Ruska, krajiny EÚ sú však v tomto nejednotné, proti je najmä Nemecko. Odstrihnúť sa od Ruska by však bolo možné prakticky okamžite. "Kohútiky sa dajú zavrieť prakticky okamžite. Veľa odberateľov je však viazaných dlhodobými zmluvami, vzniklo by z toho množstvo právnych sporov. Dovozy ruského plynu prudko klesali už v mesiacoch pred napadnutím Ukrajiny a predpokladám, že aj bez okamžitého zákazu budú tento rok ďalej významne klesať," skonštatoval Vlachynský. V tejto situácii by mali krajiny podľa Burdu čo najskôr začať hľadať nové zdroje na zabezpečenie chodu priemyslu a domácností. "Nevieme to urobiť hneď, ale vieme to urobiť postupne," uviedol.

Východ Európy je od ruských zdrojov závislejší

Čo by to znamenalo pre Slovensko? "Východ Európy je podstatne závislejší na ruských zdrojoch, možno s výnimkou Poľska, ktoré má veľa uhlia, aj vlastný LNG terminál. Slovensko a Česko by si museli zabezpečiť dohody s ďalšími členskými krajinami o vzájomnej pomoci v tejto otázke, spraviť to ako jednostranný krok je nereálne," skonštatoval Vlachynský. Minister hospodárstva Richard Sulík tento týždeň v diskusnej relácii Markízy uviedol, že v otázke odstavenia plynu a ropy z Ruska musíme postupovať jednotne spolu s EÚ.

Galéria fotiek (5) Vladimir Putin

Zdroj: SITA/Russian Presidential Press Service via AP

V tejto situácii je reálne všetko

Vzhľadom na krízu ceny benzínu a nafty neustále stúpajú. Na Slovensku sa aktuálne pohybujú okolo 1,65 za liter benzínu a okolo 1,55 za liter nafty. Rast cien však neskončil a v najbližších dňoch bude pokračovať. Ceny ropy budú podľa Vlachynského v blízkej budúcnosti veľmi nestabilné. "Laický pohľad však tento rast cien palív preceňuje. V roku 2021 sme na liter benzínu museli v priemere pracovať 11 minút, v roku 2012 to bolo 19 minút a v roku 2000 až 29 minút. Ak by cena benzínu narástla na 2 eurá, stále bude vzhľadom k našej kúpnej sile dostupnejší, než tomu bolo v roku 2014," uviedol.

V tejto situácii je podľa Burdu všetko reálne. "Veľa bude záležať od toho, kedy sa upokojí situácia na trhoch, potom môže ropa klesnúť znova k 100 dolárom za barel. Taktiež môže nastať pokles dopytu po palivách z dôvodu vyššej ceny a odrazu bude na trhu ropy prebytok ako to bolo pár mesiacov dozadu," myslí si analytik FinGO.sk

Sú možné kompenzácie zo strany vlády?

V niektorých štátoch, ako aj v susednom Česku, sa v prípade rapídneho zvýšenia cien benzínu a nafty uvažuje o kompenzáciách ako napríklad zrušenie DPH. Česi však k tomuto kroku zatiaľ nepristúpia. Snaha plošne znížiť ceny palív by bola neúspešná aj podľa Vlachynského. "Ak je v Európe k dispozícii menej barelov ropy ako pred rokom, naša vláda ďalšie nevyčaruje. Akákoľvek pomoc by mala byť cielená na skupiny, ktorým hrozia katastrofické dôsledky," uviedol.

"Väčšina obyvateľstva sa ale musí pripraviť na to, že v najbližšej dobe bude musieť obmedziť spotrebu energií, alebo si priplatiť a vláda s tým nič nedokáže urobiť, aj keď mnohí politici budú tvrdiť opak," vysvetlil. Podľa Burdu je veľmi dôležité pochopiť, že ceny vstupov, čiže ropy, plynu a podobne nezávisia od Slovenska. Čo sa týka kompenzácií, tam však vidí istú možnosť. "Sú tvorené mimo nášho územia, preto má štát len malý manévrovací priestor. Štát však môže urobiť nejaké kompenzácie, napríklad prehodnotiť výšku DPH či vyplácať priamu podporu ohrozeným skupinám," vysvetľuje analytik.

Vyššie ceny palív tu ostanú dlhšiu dobu

"Keď sa pozrieme na celkovú situáciu a možné dopady, vysoké ceny palív spôsobia ťažkosti hlavne autodopravcom. Následne môžeme očakávať zvyšovanie cien v hromadnej doprave, v poštových službách a kuriérskych spoločnostiach. Dôležité je uvedomiť si aj to, že pri raste ceny ropy rastú aj ceny mazív a iných produktov vyrobených z ropy," uviedol Burda s tým, že spomínané sektory by sa preto mali do budúcnosti pripraviť na to, že vyššie ceny palív tu ostanú po dlhšiu dobu.

Je svet na pokraji energetickej krízy?

povedal.

Podpredseda spoločnosti IHS Markit Daniel Yergin pre CNBC uviedol, že ruská invázia by mohla spôsobiť narušenie energetického trhu v rozsahu veľkých ropných kríz zo 70. rokov 20. storočia. "Mohla by to byť najhoršia kríza od arabského ropného embarga a iránskej revolúcie v 70. rokoch," povedal Yergin. Obe udalosti boli veľkými ropnými šokmi. Je teda svet na pokraji energetickej krízy? "So slovom kríza narábam opatrne. Určite sme v stave šokového prebudovávania vzťahov v energetike a energia zdražie. Globálny kapitalizmus je však veľmi húževnatý systém a rýchlo si hľadá nové riešenia," myslí si Vlachynský.

Burda by to s krízou takisto nevidel až tak čierno-bielo. "Svet má aktuálne ťažkosti a je potrebné vybudovať nové možnosti, ktoré zabezpečenia energetickú bezpečnosť štátov," dodal.

Keď stopneme plyn a ropu z Ruska, energie zdražejú

Minister hospodárstva Richard Sulík v diskusnej relácii upozornil, že ak by ste sa odstrihli od plynu a ropy z Ruska, energie rapídne zdražejú. Slovensko musí v tejto otázke podľa neho postupovať spoločne s EÚ. "Náš postoj je, že musíme postupovať v jednotnej zhode s EÚ. Ak EÚ povie koniec, tak pre nás to bude kruté, ale aj pre Rusov. Nastane otázka, kto to dlhšie vydrží. A tam je tá nádej, že by to mohla vydržať dlhšie EÚ," povedal v relácii Na telo Plus.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Minister však upozornil, že zastavenie odoberania energií od Rusov nie je také jednoduché. Energetická spotreba EÚ je totiž tak vysoká, že ekonomiky by začali kolabovať. Ceny energií by rapídne rástli. "Iba samotná diskusia na úrovni EÚ o tom, že sa môže zastaviť dovoz plynu a ropy z Ruska viedla k tomu, že ceny energií vyleteli. Čiže momentálne posielame Rusku viac peňazí, keďže ceny energií sú vyššie,“ skonštatoval Sulík. Pred pár dňami však odberateľom energií odkázal, že v tomto roku nemusia mať obavy o ich dodávky. Slovensko má energie v tomto roku zabezpečené, či už ide o ropu, plyn, alebo palivo pre jadrové elektrárne.

Ceny ropy rastú každy deň rastú

V stredu vzrástli zhruba o 2 % a cena ropy Brent prekročila hranicu 131 USD za barel (159 litrov). Ceny ropy začali výraznejšie rásť už na začiatku roka, keď sa napätie medzu Ruskom a Ukrajinou zvyšovalo. Po útoku Ruska 24. februára nabral rast cien na intenzite a k tlaku na ceny ropy sa pridali USA a Británia. Americký prezident Joe Biden v utorok (8. 3.) oznámil embargo na dovoz ropy, plynu a ďalších energií z Ruskej federácie a krátko predtým britská vláda informovala, že do konca tohto roka postupne ukončí dovoz ropy a ropných produktov z Ruska. Nemecko však import ruskej ropy nezakázalo s odôvodnením, že by toto opatrenie spôsobilo v krajine chaos. Krajiny EÚ v tejto otázke nie sú jednotné.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.28 h SEČ 131,08 USD (120,35 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 3,10 USD (2,42 %). Stále je však dosť vzdialená takmer 140-dolárovej úrovni, ktorú zaznamenala v pondelok. Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 126,16 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,46 USD alebo 1,99 %.

Europoslanci volajú po okamžitom zastavení dodávok plynu a ropy z Ruska

Osemdesiat poslancov Európskeho parlamentu vyzvalo na okamžité zastavenie dodávok plynu a ropy z Ruska. Pripojili sa k otvorenému listu, ktorý inicioval europoslanec a bývalý litovský premiér Andrius Kubilius. Niektorí europoslanci však vyzývajú k úplnému a okamžitému zastaveniu dodávok plynu z Ruska. "Nie je pochýb, že EÚ a niektoré členské štáty sú silne závislé na ruskom plyne a dodávkach ropy. Prezident Putin využíva túto závislosť ako nástroj na vyvíjanie geopolitického tlaku na Európu," uvádza sa v otvorenom liste Kubiliusa.

Rusko pohrozilo zastavením dodávok plynu cez Nord Stream 1

Ruský vicepremiér Alexandr Novak prvýkrát otvorene pohrozil zastavením dodávok zemného plynu cez plynovod Nord Stream 1. Novakove vyjadrenia odvysielala v pondelok večer ruská štátna televízia, informovala agentúra DPA. Nemecko už 22. februára, dva dni pred ruskou inváziou na Ukrajinu, pozastavilo schvaľovací proces plynovodu Nord Stream 2 (Severný prúd 2). Reagovalo tak na ruské uznanie dvoch východoukrajinských separatistických regiónov za nezávislé štáty, ktoré predchádzalo ruskej agresii voči Ukrajine.

Plynovod Nord Stream 2 by zdvojnásobil objem zemného plynu, ktorý Rusko do Európy ročne dodáva cez už existujúci plynovod Severný prúd 1. Oba tieto plynovody, vedúce po dne Baltského mora, sú navrhnuté tak, aby sa vyhli územiu Ukrajiny. Európski politici a experti obviňujú Rusko z toho, že zneužíva svoje zásoby prírodných zdrojov ako politický nástroj.