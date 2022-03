ROZHOVOR Informačná VOJNA zasiahla našu realitu: Ruská agresia vychýlila rovnováhu! Lži šíri aj opozícia

Šírenie dezinformácií je v súčasnosti obrovský problém. Zdieľať neoverené informácie, rozširovať ich medzi ľudí je to najjednoduchšie. Problémom je, že olej do ohňa prilievajú aj politici, vo svete, no do veľkej miery aj na Slovensku. O tom ako rozoznať dezinformácie, čo bude s webmi po vojne a či Slovensko bojuje proti hybridnej vojne dostatočne v rozhovore pre Topky porozprával expert na sociálne siete a dezinformácie Jakub Goda, ktorý pracuje v kancelárii prezidentky a spolupracuje aj s ministerstvom zdravotníctva.

V posledných vojnových dňoch ste určite zaznamenali zvýšenú frekvenciu dezinformácií. Známe zoskupenie „hacktivistov“ Anonymous hneď na začiatku vyhlásilo ruskej vláde kybernetickú vojnu. Štáty bojujú proti Rusku rôznymi sankciami, okrem iného aj blokovaním ruských kanálov ako RT, Sputnik a mnohé ďalšie, aby nemohli vysielať. Dá sa to úplne stopnúť alebo obmedziť?

Úplne stopnúť sa to zrejme nedá, ale to ani nemusí byť potrebné. V tejto chvíli je úplný základ blokovať akékoľvek entity, ktoré sú preukázateľne prepojené s Ruskou federáciou. Ruskou agresiou na Ukrajine sa rovnováha medzi slobodou slova a bezpečnosťou výrazne vychýlila a treba ju vyrovnať naspäť smerom k tej bezpečnosti. Blokovaním vybraných webov alebo iných šíriteľov informácií, ktorí sú prepojení s Ruskom, však obmedzíme problém len čiastočne.

Aký postup by ste navrhli?

Súčasný postup, ktorým dala vláda nové právomoci NBÚ, aby mohol blokovať vybrané weby, by som upravil tak, aby bol transparentnejší a aby sa zverejňovali konkrétne dôkazy o prepojeniach na Ruskú federáciu, o ktorých napríklad v prípade Hlavných správ hovoril minister obrany. Výrazne by to, okrem iného, pomohlo tomu, aby ľudia lepšie rozumeli tomu, čo znamenajú hybridné hrozby.

Okrem toho je kľúčový prístup platforiem sociálnych sietí, pretože práve ich rozmach v uplynulých rokoch je najzásadnejší faktor za tým, prečo dnes nielen my, ale aj mnohé ďalšie krajiny majú problém so šírením dezinformácií, nenávistného obsahu a neustálym vyostrovaním debaty.

Nemá to jednoduché riešenie, ale z krátkodobého pohľadu by mali inštitúcie vyvíjať maximálny tlak na to, aby platformy obmedzili najvplyvnejších šíriteľov ruskej propagandy a zabanovali tých, pri ktorých sa dá preukázať priame prepojenie na Rusko. Z dlhodobejšieho pohľadu je kľúčová regulácia sociálnych sietí, tá sa formuje najmä na európskej úrovni.

Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok sa pomerne ostro vyhradil voči opozícii. Je aj podľa vás nezodpovedná slovenská politika niektorých strán na vine tomu, že sa na Slovensku v takej miere šíria dezinformácie, resp. že im ľudia veria a šíria ich? Koalícia a opozícia, najmä strany Smer a Republika, je u nás značne názorovo rozdelená, v ostatných krajinách, napríklad v ČR a ďalších stoja politici na jednej strane.

Jednoznačne áno, práve politici sú na Slovensku najvplyvnejšími šíriteľmi dezinformácií. Bohužiaľ, nejedná sa len o bežné politické manipulácie, prifarbovanie, zavádzanie a podobne. Predstavitelia niektorých parlamentných opozičných strán neváhali burcovať strach z vakcín pomcou lží alebo konšpiračných teórií a mnohí neváhajú šíriť preukázateľne lživú ruskú propagandu v čase vojnového konfliktu, v ktorom je úplne jasný agresor.

Vyskytujú sa u nás dezinformácie vo väčšej miere než v ostatných krajinách?

Z prieskumov Globsecu vieme, že je u nás väčšia náchylnosť ku konšpiračnému mysleniu oproti väčšine krajín v našom regióne. Pri očkovaní sme tiež videli, že nepravdy o očkovaní šírili aj vplyvní politici, bývalý premiér Fico atď. Z tohto pohľadu, minimálne pri téme Covidu a očkovaniu, si trúfam odhadnúť, že tu dezinformácií bolo viac a boli viac rozšírené ako vo väčšine európskych krajín.

NBÚ včera u nás vyplo prvú stránku, ide o dezinformačný web Hlavnespravy.sk. Mali by prísť na rad aj ďalšie?

Áno, ak existujú dôkazy o prepojeniach na Ruskú federáciu, respektíve ak budú jasne a transparentne vysvetlené kritériá a dôvody, na základe ktorých k blokovaniu došlo.

Môžu sa obmedziť alebo zablokovať aj konkrétne profily? Lebo aj niektorí politici prezentujú dosť vyhranené názory, prípadne šíria dezinformácie.

Profily na sociálnych sieťach vedia aktuálne blokovať iba sociálne siete. Tie pristupujú k politikom veľmi benevolentne a tolerujú im aj obsah, ktorý by bežnému používateľovi neprešiel. V extrémnych prípadoch však pristúpili aj k blokovaniu konkrétnych politikov napr v minulosti Donalda Trumpa, brazískeho prezidenta Bolsonara a nedávno dostal 24 hodinový ban Ľuboš Blaha. Obmedzovanie politického prejavu je samozrejme citlivá vec, je logické, že tam tie mantinely, čo je prípustné povedať a šíriť, majú byť nastavené široko, ale zase nie bezlimitne, na úkor zdravia alebo bezpečia ľudí v čase vojny alebo pandémie.

Tieto weby a dezinformačné kanály zrejme budú v úvodzkovkách vypnuté počas vojny. Čo potom, keď ich znova obnovia? Bude sa propaganda veselo šíriť ďalej? Alebo ako by sme k tomu mali pristúpiť?

V tejto chvíli nie je jasné, čo bude s týmito webmi neskôr. Najlepšie by bolo nastaviť celý tento proces tak, aby mal jasné a zrozumiteľné pravidlá, aby ľudia chápali, prečo je konkrétny web zablokovaný, na základe čoho sa k tomu pristúpilo. To vytvára aj predpoklad, že to bude udržateľné aj dlhodobejšie.

Ako nás, nielen Slovensko, ale aj svet, ohrozujú takéto dezinformácie?

Videli sme to počas pandémie, priamo ohrozovali zdravie ľudí, ktorí uverili, že Covid neexistuje alebo je to len chrípka a neskôr sa zľakli vakcín kvôli tomu, čo čítali na internete. Dnes máme zase za hranicami obludnú agresiu Ruska voči Ukrajine a je mimoriadne dôležité, aby ľudia mali správne informácie o tom, ako k nemu došlo, kto je agresor, kto dlhé mesiace hromadil armádu na ukrajinských hraniciach.

Bojujeme ako krajina proti takýmto dezinformáciám dostatočne? Problém sme s nimi mali už predtým.

Nie, ale zlepšuje sa to oproti minulosti, kedy si mnohí aj mienkotvorní ľudia mysleli, že toto je len marginálny problém týkajúci sa nejakých úzkych exotických komunít na internete. Dnes väčšina ľudí vidí, že je to kardinálny problém dnešnej doby a takú pozornosť si aj zasluhuje.

Ako by ich mal bežný človek rozoznať? Ak máte rady, ako ich odlíšiť, prípadne na čo si dávať pozor a či sa to vôbec v spleti tých informácií dá.

Nezdieľajte veci impulzívne len na základe prvotnej emócie. Pozrite si zdroj, prípadne aj zdroj, z ktorého čerpá. Otvorte Google a pozrite sa, čo píšu inde. Niekedy je to jasné hneď, niekedy nie. Keď si človek nie je istý, lepšie je nešíriť správu ďalej.

Do akej miery je takáto informačná vojna nebezpečná?

Dnes na Ukrajine vidíme akú obrovskú silu má morálka a súdržnosť Ukrajincov. Informačná vojna nám presne toto berie, demoralizuje nás, polarizuje a rozoštváva nás. Informačná vojna sa prelieva do fyzického sveta, ľudia sú zmätení v tom, čo je skutočná hrozba. Niektorí videli hrozbu nie v Covide, ale v zdravotníkoch, ktorí očkovali proti Covidu, a preto ich chodili napádať. Iní zase vidia väčšiu hrozbu v prítomnosti spojeneckých vojakov na našom území, ako v šialenej vojenskej agresii Ruska u nášho suseda. To je nebezpečné úplne existenčne a mnohých to už pripravilo o život, keď žiadali vakcínu, až keď boli na pľúcnom ventilátore.