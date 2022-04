Opozícia odmieta zrušenie skupín priateľstva: Kéry to označil za nezmysel, Pellegrini hovorí o prázdnych gestách

"Je to absolútny nezmysle. Počul som, že takáto iniciatíva je. Skupina priateľstva nedelí, nenásobí, ale je to predsa len určitá možnosť, ako medzi sebou komunikujú poslanci jednotlivých parlamentov," uviedol Kéry s tým, že aj úvahy o rušení skupín mu prídu nemiestne. Upozornil na negatívne dôsledky. Podotkol, že ak sa nebudeme s niektorými krajinami stretávať, nemôžeme ich ani upozorniť na to, čo podľa nás nie je v poriadku. Návrh koalície v parlamente určite nepodporí.

Je zbytočné ich rušiť, tvrdí Pellegrini

"V poslednej dobe sme svedkami rôznych aktivít, pri ktorých si nie som istý, či sú až takým extrémnym prínosom pre riešenie situácie, alebo sú už len prázdnymi gestami," poznamenal Pellegrini. Ako príklad uviedol ignorovanie výročia oslobodenia slovenských miest, vylučovanie detí zo športových podujatí a podobne. Vyzval ku gestám, ktoré majú skutočný efekt. Pri skupinách priateľstva by podľa neho stačilo, keby sa nateraz nestretávali, obmedzili sa plánované aktivity či kontakty. "Rušiť ich je zbytočné. Niektoré veci, ktoré sa raz pokazia, sa už málokedy podarí obnoviť," upozornil Pellegrini.

Šípoš hovorí o podpore v koalícii

Koalícia diskutuje o návrhu na zrušenie skupín priateľstva. Do parlamentu by mohol prísť na najbližšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 26. apríla. Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš vníma v koalícii podporu takéhoto kroku. Myslí si, že pokiaľ by sa v Rusku zmenila situácia, mohli by sa k obnoveniu skupiny vrátiť.