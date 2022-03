Škandál! Policajti pri Úrade vlády mali v aute stužku, ktorá pripomína symbol proruských separatistov

BRATISLAVA - Už siedmy deň je svet svedkom vojny na Ukrajine. Všetci sa snažia Ukrajine, ktorú bombardujú ruské vojská, pomôcť čo najviac a ľudia po celom svete vyjadrujú solidaritu. Polícia minulý týždeň upozornila, že akákoľvek propagácia vojny alebo ruskej propagandy je trestná. Do redakcie nám prišli fotografie, na ktorých má policajná hliadka vyvesenú vlajku, ktorá symbolizuje ruské vlastenectvo.

Čierno-oranžová stuha je symbolom, ktorý často zneužíva Putinov režim. Teito stuhy nosia separatisti na Donbase, teda sympatizanti Doneckej a Luhanskej republiky. Túto stužku, ktorá sa na symbol podoba, mala v aute pred Úradom vlády vyvesená policajná hliadka.

Sporná stužka visela v policajnom aute

"Pred Úradom vlády malo policajné auto vyvesené na spätnom zrkadle túto stuhu," napísal nám čitateľ, ktorý zasla aj fotografie. "Je to prosím vás normálne? Je to choré, aby tu policajti v štátnej službe v tejto dobe nosili tieto stuhy. Asi si myslia, že ľudia nevedia, čo to znamená," dodal čitateľ.

V tejto veci sme oslovili ministerstvo vnútra aj políciu. Mikulcov rezort aktuálne situáciu rieši a preveruje. "Vami uvedená vec bude preverená nadriadeným príslušného útvaru Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR. V prípade pochybenia budú vyvodené dôsledky voči konkrétnej osobe," uviedol pre Topky tlačový odbor rezortu vnútra.

Zo strany policajtov ide o nedopatrenie, tvrdí rezort

Aktualizované 14:44 Rezort vnútra pripomína, že predmetný symbol ruskej svätojurajskej stuhy nie je v Slovenskej republike zaradený medzi extrémistické symboly. "Jeho používanie, podobne ako používanie vlajky, či iných výsostných symbolov Ruskej federácie, nie je trestné. V súčasnej dobe v dôsledku aktuálnej vypätej situácie na Ukrajine je však verejná prezentácia takýchto symbolov vnímaná veľmi citlivo," uviedlo pre Topky tlačové oddelenie.

Na posúdenie stupňa závadnosti použitia určitého symbolu, prípadne jeho trestnosti, je vždy dôležité posúdiť úmysel verejne šíriť extrémistickú symboliku či ideológiu a tiež posúdiť jej použitie v súbehu s inými závadnými symbolmi, prejavmi, gestami, vyjadreniami. "Podľa informácií, ktorými disponujeme nešlo v tomto prípade o úmyselnú propagáciu ruskej agresie, ale o nedopatrenie. Po upozornení bol tento symbol zo služobného auta odstránený. Vami uvedenú vec zároveň preveruje príslušný útvar MV SR .V prípade, ak došlo k pochybeniu budú vyvodené dôsledky. Uvedomujeme si nevhodnosť prezentácie tohto symbolu vzhľadom k aktuálnej situácii na Ukrajine a považujeme takýto spôsob prezentácie za neakceptovateľný," dodal rezort.

Polícia zatiaľ na otázky neodpovedala.

Putin symbol zneužíva na propagandu

Svätojurská alebo georgijevská stuha je tradičný ruský symbol vojenskej cti a symbolizuje padlých vojakov. Jej história siaha až do 18. storočia a v moderných dejinách je najmä spájaná s hrdinstvom vojsk Červenej armády v období druhej svetovej vojny, najmä ako odkaz na tzv. gardové jednotky. Pre mnohých Rusov je totiž tento symbol spomienkou na ich príbuzných, ktorí padli v boji s Hitlerovým Nemeckom. Ide o oranžovú stuhu s tromi čiernymi pruhmi.

V niektorých krajinách, najmä na Ukrajine, v Gruzínsku či v ďalších môže byť stužka vnímaná veľmi negatívne, keďže sa spája so sovietskym dedičstvom, ruským militarizmom a jeho expanzívnou politikou. Na jar v roku 2014 sa stužka pre svoj proruský význam stala symbolom proruskej opozície proti hnutiu Euromajdan na východe a juhu Ukrajiny, teda v Doneckej a Luhanskej republike. Nosil ju aj bývalý najvyšší predstaviteľ Doneckej ľudovej republiky Alexander Zacharčenko. Kvôli tomu, že separatisti na Ukrajine stužku nosia ako symbol spolupatričnosti s Ruskom počas vojny na východnej Ukrajine, zakázala Ukrajina v júni 2017 jej výrobu, nosenie a propagáciu pod hrozbou pokuty alebo 15-dňového väzenia.

